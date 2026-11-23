Cán bộ tuyển sinh Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn hướng nghiệp cho học sinh về chọn ngành.

Đây là Trường Đại học đầu tiên trong cả nước công bố phương án tuyển sinh năm 2027

Theo danh mục tuyển sinh năm 2027, nhà trường tuyển sinh 11 ngành đào tạo tại trụ sở chính, gồm: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Kinh tế số.

Đáng chú ý, ngành Luật Kinh tế được bổ sung mới vào danh mục tuyển sinh năm 2027, bên cạnh hai ngành Luật và Luật Thương mại quốc tế. Đây là thêm một lựa chọn dành cho những thí sinh quan tâm đến việc nghiên cứu, vận dụng pháp luật trong hoạt động kinh tế, thương mại và môi trường doanh nghiệp.

Cụ thể, ở lĩnh vực kinh tế và công nghệ, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh các ngành Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính (Fintech) và Kinh tế số. Trong đó, ngành Công nghệ tài chính có chuyên ngành Tài chính và Pháp lý số; ngành Kinh tế số có chuyên ngành Kinh tế bền vững và phân tích dữ liệu kinh tế. Những lĩnh vực này gắn với sự phát triển của các nền tảng kinh doanh trực tuyến, dịch vụ tài chính số, hoạt động phân tích dữ liệu và những vấn đề pháp lý trong môi trường công nghệ.

Với những thí sinh yêu thích kinh doanh, quản trị và tài chính, nhà trường có các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế và Tài chính - Ngân hàng. Riêng ngành Kinh doanh quốc tế đào tạo các chuyên ngành Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế; ngành Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành Quản trị tài chính công, Thẩm định giá và Quản trị tài sản.

Ngoại ngữ cũng là một trong những lĩnh vực được nhà trường chú trọng phát triển theo hướng gắn với chuyên môn. Ngành Ngôn ngữ Anh có chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý, trong khi ngành Ngôn ngữ Trung Quốc gồm hai chuyên ngành Tiếng Trung pháp lý và Tiếng Trung thương mại. Bên cạnh việc phát triển năng lực ngôn ngữ, các định hướng chuyên ngành còn gắn với nhu cầu sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động pháp lý, giao thương và hợp tác quốc tế.

Ngoài các ngành tuyển sinh tại trụ sở chính, nhà trường còn tổ chức tuyển sinh tại Phân hiệu đối với ba ngành Luật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Quản trị kinh doanh.

Sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ tốt nghiệp cử nhân chính quy.

4 phương thức xét tuyển dành cho thí sinh năm 2027

Cùng với việc công bố danh mục ngành đào tạo, nhà trường xác định 4 phương thức tuyển sinh áp dụng cho tất cả các ngành và chương trình đào tạo đại học chính quy văn bằng 1 trong năm 2027.

Theo đó, Nhà trường thực hiện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2027; xét tuyển bằng kết quả học tập Trung học phổ thông (học bạ); và xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT, V-ACT, HSA.

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm xét tuyển được xác định từ tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên theo quy định nếu có. Đây cũng là phương thức cho phép thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển tương ứng.

Với phương thức học bạ, nhà trường sử dụng kết quả học tập trong cả 3 năm Trung học phổ thông. Điểm trung bình từng môn được tính từ kết quả cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của môn học đó. Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển sẽ được quy đổi tương đương và cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Bên cạnh đó, thí sinh có kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT, V-ACT hoặc HSA cũng có thể đăng ký xét tuyển nếu đáp ứng những điều kiện đầu vào tương ứng. Điểm xét tuyển được thực hiện quy đổi về thang điểm 30 theo quy định của Nhà trường.

Đối với hai phương thức sử dụng học bạ và kết quả thi đánh giá năng lực, mức quy đổi tương đương sẽ được ULAW xác định sau khi có các dữ liệu thống kê cần thiết từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị tổ chức kỳ thi và kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2027.

Riêng phương thức tuyển thẳng, xét tuyển thẳng được áp dụng đối với các nhóm thí sinh đủ điều kiện theo quy định, bao gồm những trường hợp đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở các môn học phù hợp với ngành đăng ký và các đối tượng khác thuộc diện xét tuyển thẳng. Thí sinh vẫn phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo quy định.

Những điểm thí sinh cần lưu ý trước khi lựa chọn ngành học

Một nội dung quan trọng trong phương án tuyển sinh Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2027 là quy định về yêu cầu đầu vào đối với các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật.

Cụ thể, thí sinh đăng ký vào ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế và Luật Kinh tế phải đáp ứng ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Pháp luật trình độ đại học và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Nhà trường.

Đặc biệt, thí sinh xét tuyển vào ba ngành này bằng học bạ hoặc kết quả thi đánh giá năng lực phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên), bên cạnh các điều kiện đầu vào khác. Quy định này không áp dụng như một yêu cầu riêng về học lực lớp 12 đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông để xét tuyển vào ba ngành trên. Đối với những ngành đào tạo còn lại, thí sinh cần đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do nhà trường công bố.

Một điểm khác đáng quan tâm là chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Theo thông báo, nhà trường chấp nhận nhiều loại chứng chỉ tiếng Anh như: IELTS Academic, TOEFL, TOEIC, Cambridge, APTIS ESOL, VSTEP, PTE Academic, cùng các chứng chỉ tiếng Trung Quốc (HSK), tiếng Nhật (JLPT) và tiếng Pháp (DELF, TCF).

Trong đó, chứng chỉ IELTS Academic từ 5.5 được xem xét quy đổi thành điểm môn tiếng Anh theo bảng quy định. Các loại chứng chỉ khác cũng có mức điểm tối thiểu và thang quy đổi tương ứng. Trường hợp có nhiều loại chứng chỉ, thí sinh chỉ được công nhận điểm quy đổi đối với một loại chứng chỉ cao nhất theo quy định.

Về tổ hợp xét tuyển, bên cạnh những tổ hợp quen thuộc, nhà trường còn sử dụng các tổ hợp có môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học tại những ngành phù hợp. Do danh mục tổ hợp được quy định riêng cho từng ngành, thí sinh cần đối chiếu kỹ thông tin trước khi xây dựng kế hoạch đăng ký xét tuyển.

Theo lộ trình công bố, ngưỡng đầu vào đối với nhóm ngành pháp luật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xác định vào ngày 9/7/2027. Tiếp đó, nhà trường sẽ công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Nhà trường vào ngày 10/7/2027.