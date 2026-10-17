Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển dụng 49 chỉ tiêu viên chức năm 2026

Theo đó, về điều kiện dự tuyển, người đăng ký phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung như có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe và đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với vị trí giảng viên, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, có năng lực sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học; có phong cách phù hợp với chức danh nghề nghiệp giảng viên; có trình độ tiếng Anh bậc 4 hoặc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định. Ngoài các tiêu chuẩn trên, người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu riêng đối với từng vị trí việc làm.

Người dự tuyển làm chuyên viên và tương đương phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (tùy theo từng vị trí đăng ký dự tuyển) phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng; có trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định. Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu riêng đối với từng vị trí việc làm.

Hình thức tuyển dụng là thi tuyển. Nội dung thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1 là thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm kiểm tra kiến thức chung và kiểm tra ngoại ngữ. Phần kiến thức chung có 60 câu hỏi, thời gian làm bài 60 phút; phần ngoại ngữ có 30 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút. Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên đối với từng phần thi sẽ được tham dự vòng 2.

Vòng 2 đối với vị trí giảng viên, thí sinh sẽ được đánh giá năng lực thông qua thực hành sư phạm; các vị trí khác thì hình thức thi sẽ kết hợp viết và phỏng vấn nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Phòng A203 nhà A, phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội theo thời hạn quy định. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/10 đến hết ngày 16/11/2026.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến ngày 16/11/2026. Danh sách thí sinh đủ điều kiện và địa điểm tổ chức tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể trên website của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.