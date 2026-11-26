GS. Christine Forster, Đại học New South Wales và PGS.TS Nguyễn Văn Quang, Phó Hiệu trưởng tại buổi làm việc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực công bố quốc tế.

Đại học New South Wales là một trong những cơ sở giáo dục đại học có uy tín của Australia, có thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực luật, chính sách công, quản trị và khoa học xã hội.

Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học New South Wales chính thức thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 2011 trên cơ sở ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Trường. Tháng 11/2022, Thỏa thuận hợp tác tiếp tục được gia hạn, tạo nền tảng quan trọng để hai bên triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và học thuật.

Đại diện hai trường cùng nhau chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Trong 15 năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai Trường không ngừng được củng cố và phát triển. Nổi bật là các chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, trong đó có các hoạt động được Chính phủ Australia tài trợ. Năm 2024, 13 giảng viên của Nhà trường đã tham gia hai khóa tập huấn được tổ chức tại Australia và Việt Nam, tập trung vào kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học và công bố trên các tạp chí quốc tế.

Bên cạnh đó, hai Trường thường xuyên phối hợp tổ chức các bài giảng chuyên đề, hội thảo, tọa đàm khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, đặc biệt trong lĩnh vực giới và bình đẳng giới.

Trước đó, ngày 11/11/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Australia, đoàn công tác Trường ĐH Luật Hà Nội đã có chương trình làm việc với Đại học New South Wales nhằm trao đổi về những định hướng phát triển quan hệ hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn chuyên gia UNSW tại Trường Đại học Luật Hà Nội là hoạt động tiếp nối những kết quả hợp tác đã đạt được, đồng thời tạo cơ hội để hai bên từng bước cụ thể hóa các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, những nội dung được quan tâm thúc đẩy gồm nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế cho đội ngũ giảng viên; xây dựng các nhóm nghiên cứu chung; phát triển cơ chế cố vấn học thuật và đồng công bố khoa học; tăng cường trao đổi giảng viên, học giả, sinh viên; mở rộng hợp tác trong đào tạo sau đại học và đổi mới phương pháp giảng dạy luật. Các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác giữa hai Trường bao gồm quyền con người, bình đẳng giới, pháp luật thương mại và đầu tư, pháp luật công nghệ, trí tuệ nhân tạo và pháp luật môi trường. Trong đó, việc lồng ghép giới và bình đẳng giới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình làm việc lần này.

Theo chương trình, từ ngày 25 đến ngày 27/11/2026, đoàn chuyên gia Đại học New South Wales phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động học thuật chuyên sâu do Khoa Pháp luật dân sự chủ trì, bao gồm:

- Tọa đàm chuyên đề “Từ ý tưởng nghiên cứu đến công bố khoa học”;

- Trao đổi, tư vấn trực tiếp về công bố khoa học cho giảng viên theo hình thức 1:1;

- Lễ ra mắt môn học “Giới, Bình đẳng giới trong chính sách và pháp luật”;

- Tọa đàm chuyên đề “Lồng ghép giới trong giảng dạy các môn học luật”;

- Tọa đàm chuyên đề “Từ giáo dục bình đẳng giới đến nghiên cứu và công bố khoa học”;

- Tọa đàm chuyên đề “Xây dựng và giảng dạy môn học tự chọn về Giới và Pháp luật”;

- Tọa đàm chuyên đề “Đánh giá tác động về giới của pháp luật và chính sách”.

Chuỗi hoạt động là cơ hội để đội ngũ giảng viên, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp cận những phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế, phát triển ý tưởng nghiên cứu, nâng cao năng lực công bố khoa học, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối học thuật quốc tế. Chuyến thăm và làm việc của đoàn chuyên gia Đại học New South Wales tiếp tục đánh dấu bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai Trường sau 15 năm thiết lập quan hệ, mở ra triển vọng triển khai các chương trình hợp tác có chiều sâu, thực chất, bền vững và gắn với những sản phẩm khoa học cụ thể trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, khẳng định định hướng chủ động hội nhập quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.