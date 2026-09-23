Trường Đại học Luật, ĐHQGHN kỷ niệm 50 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

50 năm xây dựng và phát triển

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật qua các thời kỳ và đại diện các cơ quan, đơn vị, đối tác trong nước, quốc tế.

Tiền thân của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN là Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, được thành lập ngày 30/7/1976 theo Quyết định số 1087. Những ngày đầu, đơn vị chỉ có 1 giảng viên, 3 cán bộ quản lý, hành chính và tuyển khóa đầu với 76 sinh viên.

Phó GS, TS Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường đại học Luật phát biểu tại sự kiện.

Ngày 7/3/2000, Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN được thành lập. Đến ngày 23/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1124/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Luật trên cơ sở Khoa Luật, trở thành trường đại học thành viên thứ 9 của ĐHQGHN.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, cho biết chặng đường 50 năm của Nhà trường gắn với quá trình phát triển của đất nước, cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật và sự phát triển của nền luật học Việt Nam.

Hiện Trường đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Toàn bộ chương trình đào tạo đại học và hơn 60% chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên gắn Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.

Trong hai năm 2025 và 2026, lĩnh vực Luật của ĐHQGHN tiếp tục nằm trong nhóm 351-400 thế giới theo QS World University Rankings by Subject. Đây cũng là cơ sở đào tạo luật duy nhất tại Việt Nam góp mặt trong nhóm này.

Trong 5 năm gần đây, Nhà trường đã chủ trì 133 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, tổ chức 244 hội thảo khoa học, xuất bản hàng trăm đầu sách, giáo trình và các công trình nghiên cứu trong nước, quốc tế.

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại lễ kỷ niệm 50 năm, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những thành tích, đóng góp của Nhà trường trong 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, hoàn thiện pháp luật.

PGS.TS Nguyễn Hiệu khẳng định, Trường Đại học Luật là một mảnh ghép quan trọng trong việc hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN.

Huân chương Lao động hạng Nhất cũng nối tiếp các phần thưởng mà Nhà trường đã được trao trước đó, gồm Huân chương Lao động hạng Ba năm 1996 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016.

Việc đón nhận Huân chương tại dấu mốc 50 năm được xác định là sự ghi nhận đối với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, người học và cựu người học đã đóng góp cho quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Nhà trường.

Cùng dịp này, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc ĐHQGHN, đánh giá Trường Đại học Luật là một bộ phận quan trọng trong mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN. Trong giai đoạn tới, Nhà trường được định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu và tư vấn chính sách, phát triển các chương trình liên ngành gắn với công nghệ, tài chính và thương mại quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trao Huân chương cho tập thể lãnh đạo Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

ĐHQGHN đặt mục tiêu đưa lĩnh vực Luật vào nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới vào năm 2035.

Trước thềm lễ kỷ niệm, ngày 19/9, Trường Đại học Luật tổ chức Diễn đàn Luật học mùa thu thường niên lần thứ VI với chủ đề “Luật học Việt Nam: Nửa thế kỷ thành tựu và xu hướng phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Với chủ đề “Vun bồi truyền thống - Lan tỏa tinh hoa”, lễ kỷ niệm 50 năm là dịp Trường Đại học Luật, ĐHQGHN nhìn lại chặng đường đã qua và xác định những định hướng phát triển mới, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp cho quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam.