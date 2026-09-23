Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trao Huân chương cho tập thể lãnh đạo Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: TT)

Nhân dịp này, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Sự kiện là dấu mốc đặc biệt trên hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của nhà trường, đồng thời là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học và các cơ quan, tổ chức, đối tác đã đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường đại học Luật cho biết, năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm từ khi Khoa Pháp lý thuộc Trường đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập năm 1976 - tiền thân của Trường đại học Luật ngày nay. Hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của nhà trường được bồi đắp bởi trí tuệ, tâm huyết, sự tận tụy và khát vọng phụng sự của nhiều thế hệ thầy và trò.

Từ những nền móng ban đầu, Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật có uy tín của đất nước, nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học pháp lý có trình độ cao với hơn 90% giảng viên của trường có trình độ tiến sĩ trở lên, trong đó gần 43% giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường đại học Luật phát biểu. (Ảnh: TT)

Uy tín học thuật của nhà trường còn được thể hiện qua chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng và mạng lưới hợp tác trong nước, quốc tế. Trong hai năm 2025 và 2026, lĩnh vực luật của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp trong nhóm 351-400 thế giới theo QS World University Rankings by Subject và Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở đào tạo luật duy nhất của Việt Nam hiện diện trong nhóm xếp hạng này trong hai năm liên tiếp.

Cùng với đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, nhà trường chú trọng nghiên cứu khoa học, tham vấn và tư vấn chính sách, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu luật học với thực tiễn xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Các hoạt động học thuật trong chuỗi kỷ niệm 50 năm, trong đó có Diễn đàn Luật học Mùa Thu 2026, tiếp tục đặt ra các vấn đề về đổi mới đào tạo luật, nghiên cứu liên ngành, tác động của công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu chuyển hóa tri thức pháp lý thành các giải pháp thể chế trong bối cảnh mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TT)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, Trường đại học Luật là mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần kết nối tri thức pháp lý với các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội và nhân văn.

Đồng thời, đề nghị nhà trường tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược: Xây dựng trường đại học nghiên cứu xuất sắc, tinh hoa về luật học, hướng tới đưa lĩnh vực Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội vào nhóm 100 thế giới vào năm 2035; nâng cao chuẩn nghiên cứu, công bố, hợp tác và tác động xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. (Ảnh: TT)

Đổi mới mạnh mẽ đào tạo theo hướng tinh hoa, hội nhập, phát triển các chương trình chất lượng cao, chương trình bằng tiếng nước ngoài, liên kết quốc tế và các hướng đào tạo mới gắn với công nghệ, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, môi trường, tài chính, thương mại quốc tế và quản trị toàn cầu.

Tạo bước chuyển về nghiên cứu và tư vấn chính sách, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu có giá trị, phục vụ xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Phát huy lợi thế liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội, tăng cường phối hợp các đơn vị thành viên trong đào tạo, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề pháp lý mới.

Cùng với đó, phát triển đội ngũ và môi trường học thuật, thu hút, trọng dụng các nhà khoa học xuất sắc, tạo điều kiện cho giảng viên trẻ phát triển, mở rộng hợp tác và các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hiệu trao bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các cá nhân. (Ảnh: TT)

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường đại học Luật; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc của nhà trường đã được nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.