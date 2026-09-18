Trường đại học lập 'lá chắn thép' ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Hình thành mạng lưới trường đại học không khói thuốc lá

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, những năm gần đây, sự xuất hiện của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và nhiều sản phẩm thuốc lá mới đang tạo ra những thách thức không nhỏ đối với môi trường giáo dục. Không ít sản phẩm được quảng bá bằng những hình thức bắt mắt, đánh vào tâm lý khám phá của giới trẻ, khiến nhiều sinh viên dễ tiếp cận mà chưa nhận thức đầy đủ về những hệ lụy đối với sức khỏe.

Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc đồng hành cùng sinh viên trên hành trình phát triển toàn diện. Từ thực tiễn đó, vừa qua, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra mắt Câu lạc bộ "Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội không khói thuốc" (SFYC) với nhiệm vụ trở thành lực lượng tiên phong xây dựng môi trường không khói thuốc, từ giảng đường, ký túc xá, khuôn viên trường.

SFYC với nhiệm vụ hoạt động tuyên truyền là những câu chuyện gần gũi với người trẻ. Khuyến khích kể những câu chuyện về người trẻ lựa chọn thể thao, từ bỏ thuốc lá, tiết kiệm tiền cho những mục tiêu ý nghĩa hoặc giúp bạn bè bắt đầu hành trình cai thuốc. Xây dựng thành mạng lưới thanh niên có sức lan tỏa...

Lễ phát động và ra mắt mạng lưới các trường đại học thúc đẩy mô hình "Trường học không khói thuốc" cũng đã diễn ra với sự tham gia của đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Campaign for Tobacco-Free Kids cùng nhiều trường đại học, học viện trên cả nước. Chương trình đánh dấu bước khởi đầu của một cơ chế kết nối liên trường nhằm thúc đẩy các sáng kiến xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và không khói thuốc.

Câu lạc bộ "Nói không với thuốc lá" Trường Đại học Y tế công cộng tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền tác hại của thuốc lá. Ảnh: ĐHYTCC

Khi sinh viên là hạt nhân tích cực phòng chống tác hại thuốc lá

Trên thực tế, không chỉ riêng Đại học Quốc gia Hà Nội, tại nhiều trường đại học khác cũng đã tích cực triển khai công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại cơ sở. Đặc biệt là trong bối cảnh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang trở thành mối nguy cơ đe dọa đến sức khỏe nơi giảng đường.

PGS.TS Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng cho biết, trường đã triển khai hiệu quả mô hình trường học không khói thuốc tại đơn vị trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Trong đó, sinh viên chính là lực lượng lan tỏa hiệu quả nhất trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Câu lạc bộ "Nói không với thuốc lá" Trường Đại học Y tế công cộng được thành lập từ năm 2004, nhằm mục đích giúp sinh viên có môi trường học tập an toàn và lành mạnh nhất. Câu lạc bộ cũng đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá, tổ chức các buổi tập huấn về các kĩ năng phòng chống tác hại của thuốc lá trong và ngoài trường. Đẩy mạnh truyền thông rộng rãi đến các bạn trẻ tác hại của thuốc lá… Cùng nhau học hỏi, sáng tạo và lan tỏa những điều tích cực.

Hằng năm, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đều hưởng ứng và thực hiện phong trào phòng chống tác hại của thuốc lá do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phát động và tổ chức. Nhà trường cũng chủ động xây dựng các kế hoạch của riêng và nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên trong trường.

Bên cạnh việc ban hành các Kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thời gian qua, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng chú trọng lồng ghép giáo dục về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho người học trong các môn học, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các hoạt động của công đoàn và Đoàn thanh niên, góp phần nâng cao ý thức của người học về tác hại của thuốc lá.