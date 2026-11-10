Trường đại học lần đầu sau 20 năm chọn hiệu trưởng là giáo sư cơ khí

Đại học Quốc gia Seoul (SNU) ngày 8/11 thông báo đề cử giáo sư Choi Hae-cheon thuộc Khoa Kỹ thuật Cơ khí làm hiệu trưởng nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo Korea Joongang Daily, đây là lần đầu tiên sau 20 năm, một giáo sư thuộc khối ngành kỹ thuật được lựa chọn làm hiệu trưởng trường. Ông được chọn sau vòng phỏng vấn cuối cùng giữa hội đồng quản trị và 3 ứng viên lọt vào vòng chung kết. Theo SNU, ông Choi được đánh giá cao nhờ tầm nhìn phát triển trường và năng lực lãnh đạo.

Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: SNU

Trong chương trình hành động, ông Choi cam kết huy động 2.000 tỷ won (khoảng 37,7 nghìn tỷ đồng) cho nghiên cứu trong 4 năm tới, thông qua các sáng kiến như Chương trình Đối tác Tiên phong SNU (SNU Mega Frontier Partners).

Ông cũng cam kết tăng gấp 3 lần kinh phí nghiên cứu ban đầu dành cho giảng viên mới tuyển dụng, đồng thời triển khai chương trình trang bị kiến thức về Trí tuệ nhân tạo (AI) cho toàn bộ sinh viên.

Ông Choi tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành kỹ thuật cơ khí tại SNU, sau đó nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford (Mỹ). Ông bắt đầu giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của SNU từ năm 1993.

Giáo sư Choi Hae-cheon được đề cử làm hiệu trưởng nhiệm kỳ tới của Đại học Quốc gia Seoul. Ảnh: SNU

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại trường như trưởng Trường Kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ, giám đốc quỹ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp và trưởng khoa Sau đại học. Giai đoạn 2021-2023, ông giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu, phụ trách các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tài chính và hợp tác quốc tế.

Năm 2024, ông được phong hàm giáo sư xuất sắc. Đến tháng 3/2026, ông được bổ nhiệm làm giáo sư đặc biệt xuất sắc.

Nhiệm kỳ 4 năm của ông dự kiến bắt đầu từ tháng 2/2027, sau khi được Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc tiến cử và Tổng thống phê chuẩn.

Trước đó, hồi tháng 8, SNU thông báo có 12 ứng viên đăng ký tranh cử hiệu trưởng. Sau vòng đánh giá sơ bộ, Hội đồng tiến cử hiệu trưởng chọn 4 người vào vòng tiếp theo. Trường sau đó tổ chức đánh giá chương trình hành động với sự tham gia của giảng viên và sinh viên, trước khi chọn 3 ứng viên vào vòng chung kết.

Trong cuộc đánh giá nội bộ các ứng viên hiệu trưởng diễn ra tháng trước, ông Choi đứng thứ hai về tổng điểm nhưng dẫn đầu về số phiếu của sinh viên, nhận được sự ủng hộ cao nhất trong ba ứng viên lọt vào vòng chung kết.