Trường Đại học Lạc Hồng trao giải 'Cuộc thi hùng biện tiếng Trung' và học bổng cho sinh viên khó khăn

Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Trung.

Cuộc thi hùng biện tiếng Trung diễn ra trong dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc tạo cơ hội để sinh viên giao lưu, tìm hiểu văn hóa và tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực.

Cuộc thi hùng biện tiếng Trung có 21 tiết mục của sinh viên đến từ 19 trường Đại học khu vực phía Nam tham gia tranh tài qua hai phần gồm: Thuyết trình bằng tiếng Trung và thể hiện tài năng gắn với văn hóa Trung Hoa.

Phần thuyết trình yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm về một trong bốn chủ đề do Ban tổ chức đưa ra trong thời lượng tối đa 5 phút.

Còn ở phần thi tài năng, thí sinh có thể lựa chọn các hình thức như ca hát, múa, hội họa hoặc võ thuật, với thời lượng tối đa 6 phút.

Ban tổ chức trao tổng cộng 21 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Thí sinh Trường Đại học Lạc Hồng đạt giải Nhất. Hai giải Nhì thuộc về Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Thủ Dầu Một; các giải Ba được trao cho Trường Đại học FPT Quy Nhơn, Trường Đại học Lạc Hồng và Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương.

Lãnh đạo Trường Đại học Lạc Hồng tăng hoa và thư cảm ơn cho đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Một nội dung đáng chú ý của chương trình là hoạt động trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp tham gia trao học bổng và hỗ trợ sinh viên.

Theo nội dung dẫn chương trình, quỹ học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường đã hỗ trợ hàng trăm sinh viên tiếp tục con đường học tập.

Việc kết hợp cuộc thi ngoại ngữ với hoạt động học bổng tạo nên một chương trình có hai hướng hỗ trợ người học, qua đó, khuyến khích sinh viên phát triển năng lực, sự tự tin và khả năng trình bày; đồng thời chia sẻ khó khăn, động viên những sinh viên cần hỗ trợ về điều kiện học tập.