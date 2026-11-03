Trường đại học Lạc Hồng lần đầu lọt vào bảng xếp hạng đại học châu Á QS, đứng thứ 27 tại Việt Nam

Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tham quan Trường đại học Lạc Hồng. Ảnh: Công Nghĩa

Cụ thể, Trường đại học Lạc Hồng được xếp trong nhóm 1201-1300 đại học châu Á và vươn lên đứng đồng hạng 190 tại khu vực Đông Nam Á. Tổ chức QS ghi nhận trường với tư cách là nhân tố mới (“New Entrant”) trong danh sách uy tín này. QS Asia University Rankings là bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học tại châu Á được công bố hằng năm từ năm 2009, đánh giá các trường dựa trên nhiều phương diện khắt khe như: uy tín học thuật, sự ghi nhận của nhà tuyển dụng, điều kiện giảng dạy, mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Đối với Trường đại học Lạc Hồng, lần đầu tham gia và đạt các vị trí nêu trên không chỉ là dấu mốc về thứ hạng mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của một cơ sở giáo dục đại học tại thành phố Đồng Nai. Đây là hệ quy chiếu để nhà trường đối sánh hoạt động, nhận diện những lĩnh vực có kết quả tích cực và những khoảng cách cần thu hẹp nhằm tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Lạc Hồng đoạt giải Bạc về trí tuệ nhân tạo (AI) do Chính phủ Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) tổ chức. Ảnh: LHU

Bên cạnh thành tích xếp hạng của QS, nhà trường tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tính đến nay, trường có 18 chương trình đào tạo đạt chứng nhận của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), bao gồm cả 4 chương trình bậc thạc sĩ. Đối với khối ngành kỹ thuật, 2 chương trình gồm Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ kỹ thuật thông tin xuất sắc đạt chuẩn kiểm định của Tổ chức ABET (Hoa Kỳ). Đồng thời, trường hiện là đối tác hợp tác chiến lược, được vận hành và bảo chứng chất lượng bởi Đại học Bang Arizona (Powered by Arizona State University) của Hoa Kỳ, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực.