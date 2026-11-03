Trường Đại học Lạc Hồng lần đầu góp mặt trong nhóm 1201-1300 bảng xếp hạng đại học châu Á QS

Trường Đại học Lạc Hồng lần đầu góp mặt trong QS Asia University Rankings và được xếp trong nhóm 1201-1300 trường đại học châu Á.

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng hội nhập sâu rộng, các bảng xếp hạng quốc tế trở thành cơ sở quan trọng để các trường đại học đối sánh chất lượng và định hướng phát triển.

Đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hội nhập, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) lần đầu góp mặt trong QS Asia University Rankings, được xếp trong nhóm 1201-1300 trường đại học châu Á.

Đây không chỉ là dấu mốc trong hoạt động đối sánh quốc tế mà còn cung cấp thêm dữ liệu để Nhà trường tiếp tục hoàn thiện chất lượng đào tạo, nghiên cứu và nâng cao năng lực hội nhập.

QS Asia University Rankings là bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học tại châu Á do tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố hằng năm từ năm 2009.

Bảng xếp hạng sử dụng nhiều chỉ số để xem xét hoạt động của các trường đại học, gồm uy tín học thuật, sự ghi nhận của nhà tuyển dụng, điều kiện giảng dạy, năng suất và ảnh hưởng nghiên cứu, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, đội ngũ và người học quốc tế, cũng như hoạt động trao đổi sinh viên.

Thông qua các chỉ số này, các cơ sở giáo dục có thêm cơ sở tham khảo, đối sánh hoạt động với các trường trong khu vực và nhận diện những lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện.

Đối sánh quốc tế, thêm cơ sở cho chiến lược phát triển của LHU

Tại LHU, quốc tế hóa được tiếp cận như một quá trình gắn với đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ, bảo đảm chất lượng và mở rộng hợp tác với các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài.

Trong quá trình đó, đối sánh quốc tế giúp Nhà trường có thêm cơ sở xem xét mức độ hội nhập của hoạt động đào tạo và nghiên cứu, khả năng kết nối với mạng lưới học thuật quốc tế cũng như những điều kiện cần thiết để phát triển môi trường giáo dục có tính quốc tế.

Việc tham gia QS Asia University Rankings được đặt trong tổng thể định hướng này. Các chỉ số và dữ liệu đối sánh giúp LHU nhận diện những lĩnh vực đang có kết quả tích cực, những khoảng cách cần thu hẹp và các nội dung cần ưu tiên đầu tư. Qua đó, Nhà trường có thêm thông tin phục vụ việc hoạch định và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Mở rộng cơ hội học tập và trải nghiệm quốc tế cho sinh viên

Đối với sinh viên, giá trị của quốc tế hóa cần được thể hiện qua những cơ hội học tập và trải nghiệm cụ thể. Việc mở rộng mạng lưới hợp tác, kết nối quốc tế tạo thêm điều kiện để người học tham gia trao đổi học tập, giao lưu học thuật, hoạt động liên văn hóa, chương trình hợp tác với doanh nghiệp và các dự án có sự tham gia của đối tác nước ngoài.

Thông qua môi trường học tập có tính quốc tế, sinh viên có cơ hội phát triển ngoại ngữ, khả năng giao tiếp liên văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thích ứng với môi trường làm việc đa dạng. Đây cũng là định hướng để LHU từng bước chuyển hóa các mối quan hệ hợp tác thành những trải nghiệm thiết thực, góp phần nâng cao năng lực và khả năng hội nhập của người học.

Tăng cường kết nối học thuật và nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên

Đối với giảng viên, quá trình quốc tế hóa mở rộng không gian hợp tác học thuật và nghiên cứu. Đội ngũ giảng viên có thêm cơ hội kết nối với đồng nghiệp, nhóm nghiên cứu quốc tế; tham gia nghiên cứu chung, công bố khoa học, trao đổi học thuật, phát triển chương trình đào tạo và các dự án hợp tác.

Những kết nối này tạo điều kiện để tri thức, kinh nghiệm và phương pháp tiếp cận từ hợp tác quốc tế được chia sẻ, vận dụng vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại LHU, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và môi trường học tập.

Sử dụng kết quả xếp hạng cho cải tiến

LHU tiếp cận việc tham gia bảng xếp hạng quốc tế như một hoạt động đối sánh, cung cấp thông tin phục vụ cải tiến chất lượng. Vì vậy, nhóm xếp hạng 1201–1300 trong lần đầu tham gia được xem là điểm tham chiếu ban đầu để Nhà trường tiếp tục phân tích dữ liệu, xác định các ưu tiên và theo dõi sự thay đổi trong những năm tiếp theo.

Giá trị của việc tham gia xếp hạng không chỉ nằm ở vị trí được ghi nhận, mà còn ở cách Nhà trường sử dụng kết quả đối sánh để cải thiện chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế và tạo thêm cơ hội cho sinh viên, giảng viên. Đây là một trong những cơ sở để LHU tiếp tục học hỏi, hoàn thiện và tăng cường kết nối với cộng đồng giáo dục đại học khu vực và quốc tế.