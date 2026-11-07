Trường Đại học Lạc Hồng bồi dưỡng kỹ năng AI cho cán bộ Liên minh Hợp tác xã

Các cán bộ Liên minh Hợp tác xã Thành phố Đồng Nai và Trường Đại học Lạc Hồng tại lễ khai giảng. Khoá bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày thứ bảy 7/11 và 14/11/2026, với tổng cộng 4 buổi học.

Điểm đáng chú ý của khóa bồi dưỡng là đối tượng tham gia không giới hạn ở một nhóm cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin mà hướng đến toàn thể cơ quan, với quy mô 35 học viên.

Đây là cách tiếp cận nhằm tạo sự đồng đều về năng lực ứng dụng công nghệ trong toàn bộ hệ thống, từ lãnh đạo, cán bộ tham mưu đến nhân viên tại các đơn vị trực thuộc.

Chương trình xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là công cụ hỗ trợ cán bộ xử lý thông tin, tổng hợp dữ liệu, xây dựng văn bản, lập kế hoạch và nâng cao chất lượng tham mưu.

Theo nội dung chương trình, học viên sẽ tiếp cận các công cụ AI tạo sinh phổ biến như: ChatGPT, Microsoft Copilot và Gemini; tìm hiểu nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng, ưu thế của từng nền tảng và những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm pháp lý khi sử dụng AI trong môi trường công vụ.

Từ kiến thức nền tảng, người học được hướng dẫn thiết kế câu lệnh hiệu quả để AI hỗ trợ soạn thảo tờ trình, kế hoạch, thông báo, giấy mời, biên bản cuộc họp; tóm tắt văn bản quy phạm pháp luật; so sánh quy định giữa các văn bản; chuyển hóa số liệu thành nội dung truyền thông dễ hiểu.

Một nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động của Liên minh Hợp tác xã là ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu kinh tế tập thể. Học viên được thực hành xử lý bảng tính Excel về hiện trạng hợp tác xã, phát hiện dữ liệu thiếu hoặc trùng lặp, phân loại Hợp tác xã theo ngành nghề, chất lượng hoạt động và địa bàn.

AI còn được khai thác để hỗ trợ xây dựng biểu đồ, bảng so sánh tài chính và nhận xét sơ bộ phục vụ báo cáo định kỳ.

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng.

Phát biểu tại lễ khai gảng, PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng nhấn mạnh, định hướng đào tạo cần giúp người học chuyển từ việc biết về AI sang có khả năng sử dụng AI để giải quyết công việc thực tế.

Theo ông, công nghệ có thể hỗ trợ tăng tốc độ xử lý và mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, nhưng người sử dụng vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp và chất lượng của sản phẩm đầu ra.

Đáng chú ý, chương trình không tách rời kỹ năng công nghệ với yêu cầu về kỷ luật và đạo đức công vụ. Học viên được quán triệt nguyên tắc không đưa thông tin mật, tài liệu chưa công bố lên các nền tảng AI công cộng, đồng thời phải chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin nội bộ.

Cán bộ Liên minh Hợp tác xã Thành phố Đồng Nai tham gia bồi dưỡng kỹ năng AI do Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức.

Ngoài AI, học viên còn được tiếp cận phương pháp quản trị bằng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), xây dựng quy trình làm việc cá nhân và thiết lập sổ tay câu lệnh mẫu phù hợp với từng vị trí việc làm.

"Sau khóa học, mục tiêu đặt ra là 100% học viên có thể ứng dụng AI vào ít nhất một nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và hiểu phương pháp xây dựng KPI cá nhân. Các học viên sẽ thực hiện bài kiểm tra thực hành cuối khóa để được cấp chứng nhận hoàn thành của Trường Đại học Lạc Hồng.

Không dừng lại ở hoạt động đào tạo tập trung, hai đơn vị còn định hướng xây dựng kho câu lệnh mẫu dùng chung, số hóa tài liệu giảng dạy và video hướng dẫn để cán bộ có thể tiếp tục học tập, cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm", PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh khẳng định.

Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, từ góc độ phát triển nguồn nhân lực, đây là bước đi có ý nghĩa khi hoạt động bồi dưỡng không chỉ cung cấp kiến thức mới mà còn hướng đến hình thành năng lực tự học, thích ứng và ứng dụng công nghệ lâu dài.

Khi mỗi cán bộ biết khai thác AI đúng cách, hiệu quả công việc cá nhân được cải thiện cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và hiệu quả hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể.