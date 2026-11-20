PGS.TS Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các tân tiến sĩ. Ảnh: LƯU VĂN TÀI

Tại chương trình, nhà trường trao bằng khen của Bộ Y tế cho 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Y tế cho 4 tập thể.

Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho 30 cá nhân có bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế; 2 giảng viên có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp; 15 cá nhân tham gia công tác kiểm định chất lượng đào tạo và 7 cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác truyền thông, tuyển sinh của nhà trường.

PGS.TS Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng 3 khoa vừa được công bố công nhận đạt chuẩn chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA. Ảnh: LƯU VĂN TÀI

Nhà trường cũng vinh danh, chúc mừng 2 giảng viên nhận bằng tiến sĩ và 14 tiến sĩ được tuyển dụng, hợp đồng theo chính sách thu hút và đồng cơ hữu. Việc thu hút, bổ sung đội ngũ tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học và đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng công bố và đón nhận kết quả xếp hạng 4 sao theo định hướng ứng dụng UPM.

Cùng với đó, 3 chương trình đào tạo gồm: Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng được Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA) công nhận đạt chuẩn. Trước đó, cuối năm 2025, nhà trường có 2 chương trình đào tạo ngành Y tế công cộng và Điều dưỡng được công nhận đạt chuẩn theo bộ tiêu chuẩn này.

Ban Giám hiệu nhà trường đón nhận kết quả xếp hạng 4 sao theo định hướng ứng dụng UPM. Ảnh: LƯU VĂN TÀI

Đến nay, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng có 5/7 chương trình đào tạo đại học đạt chuẩn AUN-QA, chiếm 71,4%. Kết quả này đưa trường trở thành một trong những cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe tại miền Trung - Tây Nguyên sớm đạt tỷ lệ hơn 70% chương trình đào tạo được kiểm định theo chuẩn chất lượng ASEAN.