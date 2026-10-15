Trường Đại học Kinh tế phối hợp đào tạo quản trị tại doanh nghiệp

Khóa đào tạo được thiết kế gồm 8 chuyên đề, tập trung vào những nội dung thiết thực đối với hoạt động quản trị và phát triển doanh nghiệp như: quản trị chuỗi cung ứng và logistics, tối ưu hóa vận hành, chiến lược marketing, tư duy và quản trị chiến lược, kê khai thuế và kiểm soát tài chính nội bộ, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào quản trị, thương mại điện tử và bán lẻ đa kênh, SME Transformation Lab.

Lãnh đạo nhà trường kỳ vọng khóa học sẽ tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhân viên doanh nghiệp tiếp cận những kiến thức và phương pháp quản trị phù hợp với thực tiễn, qua đó hỗ trợ quá trình nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chương trình là hoạt động cụ thể nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, phát huy thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn của Trường Đại học Kinh tế để đồng hành với doanh nghiệp trong nâng cao năng lực quản trị, thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh và hướng tới phát triển bền vững.