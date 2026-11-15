Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: 70 năm xây dựng, cống hiến và khát vọng đổi mới

Ông Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương trao Bằng khen cho tập thể Nhà trường

Sự kiện đánh dấu chặng đường bảy thập kỷ xây dựng và phát triển, là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được, tri ân các thế hệ đi trước và tiếp nối truyền thống, hướng tới những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

70 năm xây dựng, cống hiến và khát vọng đổi mới

Quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp khởi nguồn từ ngày 25/6/1956, khi Bộ Công nghiệp ký Quyết định số 184/BCN thành lập Trường Kỹ thuật Trung cấp III tại Nam Định nhằm đào tạo cán bộ kỹ thuật trung cấp cho ngành Dệt với chỉ tiêu ban đầu là 150 học sinh và 21 cán bộ biên chế. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên Nhà trường đã bền bỉ vượt qua nhiều khó khăn, từng bước vươn lên trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành uy tín.

Sáng ngày 14/11/2026, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956 - 2026) và Chào mừng 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2026).

Đến nay, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã phát triển với 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Ninh Bình gồm 4 địa điểm, đạt tổng diện tích 300.000 m². Với hệ thống 15 khoa cùng 27 ngành nghề đào tạo ở nhiều trình độ, mỗi năm Nhà trường tuyển sinh từ 6.000 đến 7.000 sinh viên. Đáp ứng quy mô đào tạo đó là đội ngũ 898 cán bộ, viên chức, trong đó có 7 Giáo sư, 37 Phó Giáo sư, 150 Tiến sĩ, 603 Thạc sĩ cùng gần 400 giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, từng tham gia nhiều hội đồng tư vấn, nghiệm thu cấp Sở, Bộ và Nhà nước.

Song song với mở rộng quy mô, công tác kiểm định chất lượng giáo dục được Nhà trường đặc biệt chú trọng với 19 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng, nổi bật là các chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế như Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Kế toán và Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Với những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước, Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh năm 2016; hai Huân chương Độc lập hạng Nhất vào các năm 2005 và 2011, một Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2001, một Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1996; hai Huân chương Lao động hạng Nhất vào các năm 1985 và 1992, một Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1981 và hai Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 1960 và 1962.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng vinh dự đón nhận Huân chương Tự do hạng Nhất của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 1981 cùng nhiều cờ thưởng, bằng khen của các cấp, các ngành.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của bao thế hệ người thầy

TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã ôn lại hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của UNETI, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động và người học đã đóng góp cho sự trưởng thành của Nhà trường. Trước những yêu cầu mới của giáo dục đại học và sự phát triển của khoa học công nghệ, thầy nhấn mạnh định hướng xây dựng UNETI trở thành trường đại học ứng dụng và đổi mới sáng tạo có uy tín.

Theo đó, Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và đổi mới quản trị đại học, lấy chất lượng người học cùng những giá trị đóng góp cho xã hội làm thước đo phát triển.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương trao Bằng khen cho tập thể Nhà trường, ghi nhận những đóng góp trong công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Việt Sơn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Ban Tổ chức công bố Quyết định số 332/QĐ-CTN ngày 9/3/2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc: TS Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Nguyễn Ngọc Khương, nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng hai đồng chí. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những cống hiến bền bỉ của các cá nhân đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự phát triển của Nhà trường.

Cũng tại buổi lễ, 10 cá nhân thuộc Nhà trường được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 30/8/2026. Những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận đối với thành tích của tập thể và các cá nhân, đồng thời tiếp thêm động lực để UNETI tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hướng đến trở thành trường đại học định hướng ứng dụng và đổi mới sáng tạo có uy tín

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận, biểu dương những thành tựu của UNETI trong 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành Công Thương.

Ông Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại buổi lễ

Trước yêu cầu phát triển mới, đồng chí đề nghị Nhà trường tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm: xác định rõ sứ mạng, phát huy thế mạnh đào tạo ứng dụng gắn với nhu cầu của ngành; nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường thực hành và hợp tác doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; đồng thời đổi mới quản trị đại học, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển đội ngũ. Nhân dịp này, đồng chí gửi lời chúc mừng và đại diện Bộ Công Thương trao tặng Nhà trường biểu trưng Khuê Văn Các, thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống hiếu học và sự nghiệp giáo dục.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã diễn ra trang trọng, ấm áp và thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu, các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học.

Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới 10 cá nhân thuộc Nhà trường

Bước vào giai đoạn phát triển mới, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, UNETI tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng và đổi mới sáng tạo có uy tín. Nhà trường chú trọng phát triển các ngành học gắn với công nghệ chiến lược, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.