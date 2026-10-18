Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội: 279 tân cử nhân UEB-SITE, nhận bằng đại học Hoa Kỳ

Trong đợt tốt nghiệp năm nay, có 150 tân cử nhân chương trình Cử nhân Khoa học Quản trị kinh doanh (BSBA Troy) và 129 tân cử nhân chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA USF).

Lãnh đạo các nhà trường chụp hình lưu niệm cùng 150 tân cử nhân chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Troy (Hoa Kỳ) khóa 21. Ảnh: ND

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo hai trường đại học đối tác Hoa Kỳ cùng lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo sư, Tiến sĩ Jack Hawkins, Jr., Hiệu trưởng Đại học Troy và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Shannon Brown, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và Quản lý Y tế, Đại học St. Francis đã phát biểu chúc mừng, trao bằng cho các tân cử nhân.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Khắc Lịch phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: ND

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Khắc Lịch nhắn nhủ các tân cử nhân hãy trân trọng những hy sinh, đồng hành thầm lặng của gia đình, thầy cô và bạn bè trên hành trình trưởng thành.

Gửi thông điệp tới các tân cử nhân, Hiệu trưởng Đại học Troy Jack Hawkins, Jr. nhấn mạnh, lễ tốt nghiệp không phải điểm kết thúc mà là khởi đầu cho chặng đường mới. Dẫn câu tục ngữ Việt Nam “Dao năng mài thì sắc, người năng học thì khôn”, ông khuyến khích các tân cử nhân duy trì tinh thần học hỏi, chủ động trau dồi kiến thức và kỹ năng để thích ứng với thế giới không ngừng biến đổi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Shannon Brown, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và Quản lý Y tế, Đại học St. Francis phát biểu tại Lễ tốt nghiệp. Ảnh: ND

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Shannon Brown khuyến khích các tân cử nhân tự tin nắm bắt cơ hội, sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn dắt, đồng thời giữ vững sự chính trực trong công việc và cuộc sống.

Theo bà, thành công không chỉ được đo bằng thành tựu cá nhân mà còn ở những ảnh hưởng tích cực mỗi người tạo ra cho cộng đồng. Bà cũng bày tỏ mong muốn các tân cử nhân tiếp tục duy trì kết nối với Đại học St. Francis và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội sau khi tốt nghiệp.

Thông tin từ Viện Đào tạo Quốc tế (UEB-SITE) cho biết, khóa tốt nghiệp năm 2026 ghi nhận kết quả học tập đáng khích lệ, với hơn 14,3% sinh viên đạt xếp loại Xuất sắc và Giỏi.

Ở chương trình BSBA Troy, sinh viên Phan Tuấn Đức và Dương Quỳnh Chi, cùng học chuyên ngành Quản lý (Management), lần lượt đạt điểm trung bình tích lũy (GPA) 3,83/4,0 và 3,82/4,0. Tại chương trình BBA USF, Vũ Quốc Trung và Đặng Hiểu Phương, theo học chuyên ngành kép Kinh doanh quốc tế và Quản trị chuỗi cung ứng (International Business & Supply Chain Management), đạt GPA lần lượt 3,85/4,0 và 3,82/4,0.

Vinh danh, trao thưởng cho những sinh viên có thành tích nổi bật. Ảnh: ND

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức cũng vinh danh, trao thưởng cho những sinh viên có thành tích nổi bật.