Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp đợt 3-2026 cho hơn 240 tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân

Các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ, tân cử nhân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà trường và đại biểu.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trường ĐHKT Đà Nẵng đã trao bằng cho 1 tân tiến sĩ, 84 tân thạc sĩ và 158 tân cử nhân, trong đó có 41 tân cử nhân thuộc các chương trình liên kết quốc tế.

GS.TS Lê Văn Huy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng các tân khoa, GS.TS Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Trường ĐHKT Đà Nẵng ghi nhận nỗ lực vượt khó của người học, đồng thời nhấn mạnh những bước chuyển mình mạnh mẽ của nhà trường trong kỷ nguyên mới. Không chỉ tiên phong mở mới nhiều chuyên ngành bắt nhịp xu hướng công nghệ như Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, Tài chính quốc tế hay Quản trị kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Trường ĐHKT Đà Nẵng không ngừng nỗ lực chuẩn hóa chất lượng với 18 chương trình đại học và 6 chương trình thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định, gắn đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp...

Lãnh đạo Trường ĐHKT Đà Nẵng trao bằng, chúc mừng các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ.

"Đặc biệt, Trường ĐHKT đã và đang khẳng định vai trò là đơn vị tư vấn, đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng và nhiều địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển và nâng cao năng lực quản trị địa phương" – GS.TS Lê Văn Huy nhấn mạnh.

Trước ngưỡng cửa hành trình mới, Hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng các tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân sẽ giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp để kiến tạo những dấu ấn thành công, đồng thời gắn kết chặt chẽ trong mạng lưới cựu sinh viên, cựu học viên DUE.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐHKT Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho các tất cử nhân.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đang đến gần, lãnh đạo nhà trường gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người; đồng thời chúc các thầy cô có mùa hiến chương thật ấm áp, đong đầy yêu thương...

GS.TS Lê Văn Huy- Hiệu trưởng Nhà trường tuyên dương các tân thạc sĩ đạt thành tích cao trong nghiên cứu, học tập.

Dịp này, nhà trường cũng tuyên dương, khen thưởng 6 tân thạc sĩ và 23 tân cử nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.