Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân đợt 3 năm 2026

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế trao bằng và tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ cùng giảng viên hướng dẫn. Ảnh: HỮU VIỆT

Đợt này, nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 1 tân tiến sĩ, 84 tân thạc sĩ và 158 tân cử nhân, trong đó có 41 tân cử nhân liên kết quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế biểu dương và chúc mừng các tân tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân được nhận bằng tốt nghiệp.

Đồng thời cho biết, Trường Đại học Kinh tế suốt nhiều năm qua không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học, giữa học thuật với thực tiễn phát triển của đất nước và địa phương.

Nhà trường chú trọng bồi dưỡng cho người học tư duy phân tích, năng lực phản biện, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời để tự tin bước vào môi trường nghề nghiệp nhiều biến động và cạnh tranh.

Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế đã khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo và nghiên cứu uy tín thuộc top đầu cả nước trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Nhà trường không ngừng phát triển các ngành, chuyên ngành mang tính tiên phong, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện đại; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thúc đẩy các công bố học thuật và các nghiên cứu ứng dụng có giá trị thực tiễn cao, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, nhà trường khen thưởng 6 tân thạc sĩ và 23 tân cử nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.