Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục mở thêm ngành đào tạo

Sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc.

Ngày 5/10, PGS.TS Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc cho biết, nhà trường vừa thông báo tới học viên, sinh viên về việc tiếp tục tổ chức đào tạo một số ngành trình độ đại học đợt 2.

Theo đó, căn cứ Văn bản số 6826 ngày 5/10/2026 của Bộ GD&ĐT về việc tiếp tục tổ chức đào tạo một số ngành đào tạo sau khi hết thời hạn đình chỉ, Trường Đại học Kinh Bắc được tiếp tục đào tạo 3 ngành gồm: Y học cổ truyền, Dược học và Công nghệ thông tin trình độ đại học.

Thời gian bắt đầu tổ chức đào tạo từ ngày 12/10/2026.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hòa, đối với các ngành còn lại, nhà trường đang chủ động hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ GD&ĐT để xin phép được tiếp tục tổ chức đào tạo.

Trước đó, ngày 19/8/2026, Bộ GD&ĐT ban hành Văn bản số 5575 về việc tiếp tục tổ chức đào tạo một số ngành đào tạo sau khi hết thời hạn đình chỉ tại Trường Đại học Kinh Bắc.

Theo văn bản này, nhà trường được tiếp tục tổ chức đào tạo đối với các khóa đã tuyển sinh trước năm 2025 ở các ngành: Kinh tế, Luật, Công nghệ, Du lịch và Ngôn ngữ, Y khoa, Y học cổ truyền và Dược học trình độ đại học.