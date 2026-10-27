Trường Đại học Kiến trúc TPHCM: 50 năm thành lập, 100 năm đào tạo kiến trúc sư

Các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TPHCM nhận bằng khen của Bộ Xây dựng tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tùng.

Sáng 27/10, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM (UAH) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026), đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng.

Dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, TPHCM và các địa phương, cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên nhà trường.

Đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TPHCM và các địa phương dự buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tùng.

100 năm đào tạo kiến trúc sư

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, nhắc lại lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường, bắt đầu từ năm 1926 tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội, sau đó tiếp nối tại Đà Lạt và Sài Gòn.

Sau ngày đất nước thống nhất, ngày 27/10/1976 đánh dấu sự ra đời của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2026 đánh dấu 100 năm truyền thống đào tạo kiến trúc sư và 50 năm xây dựng, phát triển Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Theo ông Thuật, hai dấu mốc này nhắc nhở tập thể nhà trường và các thế hệ người học về trách nhiệm kế thừa truyền thống, tiếp tục xây dựng và phát triển nhà trường trong những năm tới.

PGS.TS. Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tùng.

Trong 50 năm qua, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM đã cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 35.000 người ở bậc đại học và hơn 1.800 người ở bậc sau đại học. Trong đó, hơn 14.000 người tốt nghiệp ngành kiến trúc và gần 15.000 người tốt nghiệp các ngành kỹ thuật.

Hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của nhà trường cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Thuật khẳng định, những thành tựu của nhà trường đạt được vun đắp từ sự đoàn kết, nỗ lực và cống hiến của nhiều thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên. Trong đó, có những thầy cô đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục và luôn được các thế hệ sau trân trọng, ghi nhớ.

Lễ kỷ niệm được dàn dựng thành chương trình nghệ thuật với ba phần mang thông điệp "Suối nguồn – Dòng chảy – Di sản của Tương lai". Ảnh: Mạnh Tùng.

Chủ động thích ứng với những thay đổi của ngành

Đề cập định hướng phát triển trong thời gian tới, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM cho rằng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, mô hình thông tin công trình, dữ liệu đô thị, phát triển xanh và yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ tác động sâu rộng đến các lĩnh vực đào tạo của trường.

Điều này đòi hỏi nhà trường chủ động điều chỉnh chương trình và năng lực đào tạo để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường lao động và xã hội.

Theo PGS.TS. Phạm Trọng Thuật, chất lượng đào tạo và chiều sâu học thuật tiếp tục là nền tảng phát triển của trường.

Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; phát triển đào tạo sau đại học; nâng cao năng lực nghiên cứu, thực hành và tư duy liên ngành. Đồng thời, trường hướng tới mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho đội ngũ đang hoạt động trong ngành.

Thành quả có ý nghĩa lâu dài nhất của UAH chính là các thế hệ người học có tri thức, năng lực nghề nghiệp, bản lĩnh và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

PGS.TS. PHẠM TRỌNG THUẬT

Tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực.

UAH định hướng đưa công nghệ mới vào đào tạo, xây dựng năng lực nghiên cứu ứng dụng, phát triển các sản phẩm và giải pháp phục vụ thực tiễn. "Nhà trường phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín, tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của khu vực", ông Thuật nói.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà nêu một số định hướng phát triển nhà trường trong tương lai. Ảnh: Mạnh Tùng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển đô thị trên cả nước.

Theo ông Phạm Minh Hà, trong giai đoạn mới, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM cần chủ động đổi mới để thích ứng với các định hướng lớn về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới giáo dục đại học và mô hình chính quyền đô thị.

Đồng thời, nhà trường cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hạ tầng, nhà ở xã hội, đường sắt đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương phía Nam.

Bên cạnh đó, nhà trường cần có kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng giảng viên nhằm nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ từ khoảng 32% hiện nay lên khoảng 40% vào năm 2030 và 45% vào năm 2035, nhất là ở các khối ngành kỹ thuật, kiến trúc và quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà tặng cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng.

Ông Phạm Minh Hà khẳng định, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Di sản của Tương lai”, gồm ba phần “Suối nguồn – Dòng chảy – Di sản của Tương lai”, kết nối ký ức từ những ngày đầu mở đường đến nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại.