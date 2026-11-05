Trường Đại học Kiên Giang chuyển hóa nghiên cứu khoa học thành dự án khởi nghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang giới thiệu mô hình chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành dự án khởi nghiệp theo mô hình RIST-B.

Giai đoạn 2020 - 2025, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Kiên Giang có nhiều chuyển biến. Trường đưa môn học khởi nghiệp thành học phần bắt buộc trong 100% ngành đào tạo; tổ chức 10 lớp tập huấn về đổi mới sáng tạo, thu hút 600 lượt học viên, gồm 200 lượt giảng viên, cán bộ cố vấn và 400 lượt sinh viên. Qua đó, năng lực hướng dẫn, đồng hành cùng sinh viên phát triển ý tưởng thành dự án có tính ứng dụng và thương mại của đội ngũ giảng viên từng bước được nâng cao.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - KGU STARTUP được duy trì thường niên, số lượng ý tưởng tăng từ 12 dự án năm 2020 lên 24 dự án năm 2025 và 27 dự án năm 2026. Giai đoạn 2020 - 2025, sinh viên toàn trường đạt hơn 24 giải thưởng ở các cấp, trong đó có nhiều giải cao tại các cuộc thi đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và chuyên ngành.

Một điểm nhấn trong hoạt động này là mô hình RIST-B, giúp kết nối kết quả nghiên cứu khoa học với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, truyền thông và xây dựng thương hiệu. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, RIST-B gồm 5 giai đoạn liên thông: Research (nghiên cứu khoa học), Innovation (đổi mới sáng tạo), Startup (khởi nghiệp), Transmission (truyền thông) và Branding (thương hiệu).

Các đại biểu tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo tại hội nghị tổng kết hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020 - 2025.

Ở giai đoạn nghiên cứu, nhà trường tuyển chọn những đề tài có tiềm năng ứng dụng. Tiếp đó, kết quả nghiên cứu được hoàn thiện về công nghệ, sản phẩm, bao bì và sở hữu trí tuệ; đồng thời được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, kỹ năng gọi vốn, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp. Những sản phẩm, thành tựu và giải thưởng đạt được tiếp tục được khai thác trong hoạt động truyền thông, qua đó nâng cao uy tín học thuật và thương hiệu nhà trường.

“Mô hình RIST-B giúp chuyển đổi từ truyền thông quảng bá sự kiện đơn thuần sang truyền thông dựa trên thành tựu thực chất. Tri thức khoa học được hiện thực hóa thành sản phẩm thương mại, tạo nên chuỗi giá trị bền vững và nâng cao uy tín thương hiệu Trường Đại học Kiên Giang”, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành chia sẻ.

Hai dự án “Cá cơm xanh” và “BanaGut - Khỏe từ ruột, sạch từ thiên nhiên” là những minh chứng cho hiệu quả của mô hình này.

Dự án “Cá cơm xanh” (năm 2022) xuất phát từ đề tài nghiên cứu khoa học tốt nghiệp của sinh viên về chế biến thủy sản địa phương. Qua quá trình cố vấn theo mô hình RIST-B, nhóm hoàn thiện các sản phẩm bánh phồng cá cơm và muối ớt cá cơm.

Dự án đạt giải nhất cấp trường, giải nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và giải nhất Cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long (INNOBE 2022). Thành quả này cũng thu hút hơn 11 cơ quan báo chí, truyền hình đưa tin.

Năm 2025, dự án “BanaGut - Khỏe từ ruột, sạch từ thiên nhiên” tiếp tục cho thấy khả năng ứng dụng nghiên cứu vào khởi nghiệp. Dự án phát triển từ nghiên cứu ứng dụng tinh bột kháng (RS) trong chuối xiêm xanh U Minh Thượng, hướng đến hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Áp dụng mô hình RIST-B ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng, dự án đạt giải ba Cuộc thi Dự án khởi nghiệp tiềm năng trong học sinh, sinh viên mở rộng năm 2025 (CTU-Startup 2025), giải nhất Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long (INNOBE 2026), giải ba Hội thi Đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang; đồng thời vào chung kết toàn quốc Cuộc thi Khởi nghiệp xanh 2026. Dự án cũng được hơn 18 kênh truyền thông đưa tin.

Dự án “BanaGut - Khỏe từ ruột, sạch từ thiên nhiên” đoạt giải nhất Cuộc thi ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2026.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, giai đoạn 2026 - 2030, Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục phát triển mô hình RIST-B theo 3 định hướng: Thể chế hóa quy trình; gắn kết tài nguyên bản địa với nghiên cứu khoa học ứng dụng; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp mở.

Nhà trường sẽ chuẩn hóa, tích hợp quy trình RIST-B vào công tác quản lý nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và truyền thông. Các dự án được ưu tiên phát triển thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, dược liệu, kinh tế tuần hoàn, công nghệ xanh và chuyển đổi số, gắn với định hướng phát triển kinh tế biển, kinh tế biên mậu. Đồng thời, trường xây dựng đội ngũ cố vấn nòng cốt, hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá và tăng cường kết nối doanh nghiệp, quỹ đầu tư, trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Đến năm 2030, trường đặt mục tiêu duy trì 25 - 35 ý tưởng khởi nghiệp mỗi năm, ươm tạo chuyên sâu 3 - 5 dự án mỗi năm và hỗ trợ hình thành ít nhất một doanh nghiệp khởi nghiệp từ người học hoặc kết quả nghiên cứu khoa học của trường.