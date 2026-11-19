Học bổng đầu tiên dành riêng cho sinh viên ưu tú của tỉnh Xiêng Khoảng

Tại chương trình, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn cho biết, Nhà trường đã có hàng chục năm tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho nước bạn Lào. Mỗi năm, Trường đón khoảng 30–50 lưu học sinh Lào diện hiệp định giữa hai Chính phủ đến học đại học và sau đại học. Đến nay, Nhà trường đã đào tạo hàng trăm lượt lưu học sinh Lào trong các lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, khoa học nhân văn và nghệ thuật. Nhiều người hiện công tác tại các cơ quan Đảng, Chính phủ và chính quyền địa phương ở Lào.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Ông Sơn chia sẻ, tháng 7/2025, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV có chuyến công tác tại tỉnh Xiêng Khoảng, nhân dịp khởi công xây dựng khu điện thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam - Lào. Từ chuyến công tác này, ý tưởng về một chương trình học bổng riêng cho học sinh ưu tú của tỉnh đã hình thành trong lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước, giao cho Trường Đại học KHXH&NV và tỉnh Xiêng Khoảng phối hợp với các cơ quan hữu quan của Lào - Việt để triển khai.

Chương trình gồm 10 suất học bổng toàn phần trong 5 năm học, tổng giá trị 5 tỷ đồng, cho học sinh ưu tú tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào là món quà tri ân các anh hùng liệt sĩ hai nước và góp phần vun đắp quan hệ Lào - Việt "mãi mai xanh tươi, đời đời bền vững".

Ông Sơn nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên Trường dành riêng một chương trình học bổng cho sinh viên ưu tú của tỉnh Xiêng Khoảng".

Hòa thượng Thích Thọ Lạc trao tới các em sinh viên Lào những món quà khích lệ các em học tập tốt dưới mái trường Nhân văn

Hòa thượng Thích Thọ Lạc trao tới các em sinh viên Lào những món quà khích lệ các em học tập tốt dưới mái trường Nhân văn

Trước đó, ngày 4/11/2026, Nhà trường đã tiếp nhận 10 lưu học sinh đầu tiên của chương trình từ ông Ỏn Sỷ Kẹo Phắc Di, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao, và ông Pênh Mua Nỏ Dênh, cán bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Xiêng Khoảng thừa lệnh của ông Bounchan Syvongphanh, Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng. Đoàn lưu học sinh gồm 5 nam và 5 nữ do Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh tuyển chọn.

Lãnh đạo Trường Đại học Xã hội Nhân văn cam kết sẽ đào tạo tốt các em cả về ngôn ngữ, chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất đạo đức. Mục tiêu là để sau khi tốt nghiệp, 10 sinh viên có thể đóng góp tốt nhất cho quê hương Xiêng Khoảng, cho đất nước Lào và cho tình hữu nghị Lào - Việt.

Ngôi nhà thứ hai đầy nghĩa tình của nhiều thế hệ lưu học sinh Lào

Tại chương trình, Tham tán Giáo dục và Văn hóa - Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam, Inthavong Manithong bày tỏ: "Tôi thay mặt Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Ban Giám hiệu, các khoa, phòng ban cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo của Nhà trường. Cảm ơn các thầy, các cô đã luôn mở rộng vòng tay, tận tình dìu dắt và chăm lo từ từng bài giảng đến đời sống tinh thần, để các em lưu học sinh Lào nói chung và sinh viên Xiêng Khoảng nói riêng luôn cảm thấy ấm áp như đang ở chính quê hương mình".

Ngài Inthavong Manithong, Tham tán Giáo dục và Văn hóa - Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam

Tham tán giáo dục Inthavong Manithong cho biết, nhiều năm qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không chỉ là cái nôi đào tạo hàng đầu của Việt Nam, mà còn là ngôi nhà thứ hai đầy nghĩa tình của biết bao thế hệ lưu học sinh Lào. Những suất học bổng toàn phần mà Nhà trường dành tặng cho sinh viên tỉnh Xiêng Khoảng lần này không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn gói trọn tình cảm sâu nặng, sự sẻ chia chân thành của thầy trò Nhà trường đối với mảnh đất Xiêng Khoảng giàu truyền thống. Đây sẽ là bệ phóng quý giá giúp tỉnh nhà xây dựng đội ngũ trí thức trẻ vững vàng, góp sức dựng xây quê hương đất nước ngày càng phồn vinh.

Nhắn nhủ với 10 học sinh nhận học bổng, Tham tán giáo dục Inthavong Manithong mong muốn các em sẽ luôn ghi nhớ và nỗ lực thực hiện tốt ba điều tâm huyết là: Hãy học tập bằng tất cả niềm đam mê và sự kiên trì, hãy sống kỷ luật và trách nhiệm và hãy mở lòng để gắn kết và lan tỏa yêu thương.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam, Tham tán giáo dục Inthavong Manithong trân trọng gửi tới Ban Giám hiệu cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề và gặt hái thêm nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp trồng người.

Em Dala Xaisaikeo đại diện 10 sinh viên ưu tú của tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu tại chương trình

Đại diện cho 10 sinh viên nhận học bổng, lưu học sinh Dala Xaisaikeo bày tỏ sự xúc động và biết ơn khi từ những bỡ ngỡ, lo lắng ban đầu xa gia đình, các em đã nhanh chóng hòa nhập và cảm nhận sự ấm áp như ở ngôi nhà thứ hai nhờ sự đón tiếp, quan tâm của Nhà trường và thầy cô.

"Với các em, suất học bổng không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế, chi phí sinh hoạt và học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần để vững tin rằng trên hành trình học tập phía trước luôn có sự đồng hành của Nhà trường và các nhà tài trợ" - lưu học sinh Dala Xaisaikeo nói.