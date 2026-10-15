Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thúc đẩy đối thoại học thuật quốc tế về tự chủ chiến lược và tương lai Đông Nam Á

Hội thảo quy tụ các học giả, chuyên gia trong nước và quốc tế, tập trung trao đổi về những lựa chọn chiến lược của các quốc gia Đông Nam Á trước sự biến đổi của môi trường quốc tế.

VNU-USSH khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế và đối thoại học thuật

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhấn mạnh thế giới đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc trong quan hệ quốc tế. Cạnh tranh giữa các cường quốc, những bất định địa chính trị và các thách thức toàn cầu đang định hình lại môi trường mà trong đó các quốc gia theo đuổi hòa bình, ổn định và phát triển.

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Đông Nam Á từng trải qua những hệ quả sâu sắc của cạnh tranh quốc tế, đồng thời thể hiện khả năng thích ứng và sức chống chịu đáng kể. Ngày nay, các quốc gia trong khu vực đã trở thành những chủ thể ngày càng tích cực trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, với năng lực kinh tế, ngoại giao và thể chế không ngừng được nâng cao.

Hiệu trưởng VNU-USSH khẳng định, tương lai Đông Nam Á không chỉ được quyết định bởi các cường quốc bên ngoài, mà còn phải do chính các quốc gia và người dân trong khu vực chủ động định hình. Mặc dù khác biệt về lịch sử, ưu tiên quốc gia và lựa chọn chiến lược, các nước ASEAN đều có lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định và môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu

Đề cao vai trò của trường đại học trong thúc đẩy nghiên cứu độc lập, tăng cường hiểu biết quốc tế và đối thoại mang tính xây dựng, GS.TS Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giá trị của đại học không chỉ nằm ở tri thức được tạo ra, mà còn ở khả năng kết nối con người, ý tưởng và những góc nhìn khác nhau.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có truyền thống lâu đời trong nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực lịch sử, chính trị, nghiên cứu quốc tế cùng nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn khác. Là một trong những cơ sở hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực này, Nhà trường không chỉ cam kết theo đuổi sự xuất sắc trong học thuật mà còn đóng góp tri thức và những góc nhìn khoa học phục vụ sự phát triển của đất nước cũng như quá trình hội nhập với thế giới.

Hội thảo cũng thể hiện sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa VNU-USSH và Quỹ Rosa Luxemburg. Hai bên đã có những hoạt động hợp tác về phát triển bền vững, chuyển đổi xã hội - sinh thái và sự tham gia của thanh niên; đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong nghiên cứu khu vực và đối thoại về tương lai Đông Nam Á.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn khẳng định cam kết của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời đóng góp thông qua giáo dục và nghiên cứu khoa học vào việc xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình hơn, thịnh vượng hơn.

Thảo luận về chiến lược cân bằng linh hoạt và quyền tự chủ của các quốc gia ASEAN

Trong báo cáo đề dẫn “Chiến lược cân bằng linh hoạt của các quốc gia ASEAN: Sự đa dạng, động lực và những tác động”, GS.TS Detlef Briesen (Đại học Justus Liebig Giessen, Đức) và TS Nguyễn Thị Thùy Trang (VNU-USSH) đã giới thiệu cách tiếp cận nghiên cứu chiến lược cân bằng linh hoạt (hedging) của các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung.

Theo nhóm nghiên cứu, thay vì lựa chọn đứng hẳn về một cường quốc, nhiều quốc gia Đông Nam Á kết hợp hợp tác có chọn lọc với các biện pháp phòng ngừa rủi ro, nhằm duy trì quyền tự chủ chiến lược, ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Nghiên cứu tập trung vào sáu trường hợp: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam; qua đó xem xét những khác biệt trong lựa chọn chính sách, động cơ của giới lãnh đạo chính trị và kết quả của các chiến lược cân bằng linh hoạt.

GS.TS Detlef Briesen - Đại học Justus Liebig Giessen, Đức trình bày báo cáo đề dẫn

Trên cơ sở đó, hội thảo tổ chức hai phiên tham luận và hai phiên thảo luận, tập trung vào các vấn đề: chính sách cân bằng linh hoạt và ngoại giao thích ứng của Malaysia; chính sách đối ngoại của Philippines giữa Washington và Bắc Kinh; chính trị nội bộ Thái Lan và chiến lược cân bằng linh hoạt bất đối xứng; chiến lược của Indonesia trước cạnh tranh Mỹ - Trung; chiến lược cân bằng linh hoạt, tự chủ chiến lược và ngoại giao linh hoạt của Việt Nam.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì phiên tham luận 1

Các phiên thảo luận mở rộng trao đổi về những cách tiếp cận khác nhau của các quốc gia Đông Nam Á trước cạnh tranh giữa các cường quốc; mối quan hệ giữa tự chủ chiến lược ở cấp quốc gia và cấp khu vực; đặc biệt là câu hỏi ASEAN có thể duy trì quyền tự chủ chiến lược như thế nào.

GS. Ruhanas Harun – Khoa Quan hệ quốc tế, An ninh và Luật, Đại học Quốc phòng Malaysia (UPNM) trình bày tham luận

Các học giả tham gia phiên thảo luận

Các học giả tham gia Hội thảo khoa học quốc tế chụp ảnh lưu niệm

Thông qua việc kết nối các học giả trong nước và quốc tế, hội thảo góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật về những vấn đề chiến lược của khu vực, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng của VNU-USSH trong tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển nghiên cứu và đóng góp tri thức phục vụ sự phát triển của đất nước cũng như khu vực.