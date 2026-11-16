Trường đại học Khoa học Tự nhiên kỷ niệm 70 năm truyền thống, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Nhiều thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ của Trường đại học Khoa học Tự nhiên đã có đóng góp quan trọng về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục... cho đất nước. (Ảnh: HUS)

Ngày 15/11, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống (1956-2026) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Nhìn lại chặng đường từ khi Trường đại học Tổng hợp Hà Nội khai giảng khóa học đầu tiên vào tháng 10/1956 đến nay, các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Nhà trường đã luôn chung sức, đồng lòng, xây dựng các ngành khoa học cơ bản, đào tạo đội ngũ trí thức và cán bộ khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các Giáo sư nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: HUS)

Trong đào tạo, Trường giữ vững thế mạnh khoa học cơ bản, phát triển các hướng liên ngành như khoa học dữ liệu, sinh dược học, vật liệu tiên tiến và công nghệ bán dẫn.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, năm 2026, tuyển sinh đại học của Trường đạt 105,7% chỉ tiêu; tất cả các ngành và chương trình đều có điểm chuẩn từ 22,0 trở lên. Trường lần đầu tuyển sinh bốn chương trình tích hợp thạc sĩ-cử nhân tài năng STEM; số thí sinh trúng tuyển sau đại học cao nhất trong mười năm.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên. (Ảnh: HUS)

Cùng với đó, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục khẳng định thế mạnh phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Năm 2025, học sinh Trường đóng góp 3 huy chương vàng và 6 huy chương bạc cho đoàn Việt Nam tại các kỳ Olympic quốc tế.

Nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả nổi bật. Số công bố quốc tế thuộc danh mục Web of Science và Scopus giai đoạn 2020-2025 cao gấp 1,7 lần giai đoạn trước đó. Riêng năm 2025 có 640 bài công bố quốc tế, trong đó số bài công bố trên các tạp chí thuộc nhóm Q1 và Q2 chiếm 78%. Hoạt động ứng dụng và chuyển giao tri thức được đẩy mạnh. Năm 2025, Trường được cấp 13 bằng độc quyền sở hữu trí tuệ, có 64 đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ.

Các phòng thí nghiệm trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh và hợp tác với doanh nghiệp tiếp tục được phát triển. Nghiên cứu khoa học sinh viên ngày càng được chú trọng. Năm học 2025-2026, gần 1.250 sinh viên tham gia nghiên cứu với 837 báo cáo, qua đó rèn luyện tư duy độc lập, phương pháp khoa học và tinh thần sáng tạo.

Đến hết năm học 2025-2026, toàn bộ chương trình đại học đủ điều kiện đã được kiểm định; 22/26 chương trình đào tạo đã được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, trong đó 12 chương trình được đánh giá ở chu kỳ tiếp theo. Đây là nền tảng để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo.

Giảng viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: HUS)

Vị thế học thuật của Trường được khẳng định qua việc năm lĩnh vực có đóng góp của Nhà trường được xếp hạng trong QS World University Rankings by Subject 2026; Trường được Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá ở mức 5 sao theo tiêu chí đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo.

“Những thành quả ấy là kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ cán bộ, nhà giáo, nhà khoa học, người lao động và người học, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và các đối tác. Cờ thi đua của Chính phủ mà Nhà trường vinh dự đón nhận hôm nay là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đó”, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thanh Sơn xúc động phát biểu tại buổi lễ.

Trường đại học Khoa học Tự nhiên kỷ niệm 70 năm truyền thống, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. (Ảnh: HUS)

Tự hào về chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, Nhà trường càng nhận thức sâu sắc trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống và không ngừng đổi mới để đáp ứng những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới. Trước những bước phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, Nhà trường tiếp tục khẳng định thế mạnh khoa học cơ bản, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Bước vào chặng đường phát triển mới, với cơ sở mới tại Hòa Lạc đang ngày một phát triển nhanh chóng, Trường đại học Khoa học Tự nhiên quyết tâm tiếp tục phát huy thế mạnh và bản sắc của một trường đại học nghiên cứu, không ngừng nâng cao chất lượng và vị thế học thuật trong khu vực và quốc tế, đóng góp vào sự phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đất nước.