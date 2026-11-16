Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 16/11, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân dự buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân (ngoài cùng bên phải) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS.TS Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, ngày 15/10/1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội khai giảng khóa học đầu tiên. Trong những năm tháng chiến tranh, dù nhiều lần sơ tán, hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Nhà trường vẫn được duy trì, góp phần đào tạo đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 9/1995, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chính thức hoạt động với tư cách trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếp nối truyền thống của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

GS.TS Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày diễn văn kỷ niệm.

Qua 70 năm, các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học đã xây dựng nền tảng vững chắc cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhiều cựu sinh viên trưởng thành, có đóng góp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, quản lý và đời sống xã hội.

Trong đào tạo, Trường tiếp tục phát huy thế mạnh khoa học cơ bản, đồng thời phát triển các hướng liên ngành như khoa học dữ liệu, sinh dược học, vật liệu tiên tiến và công nghệ bán dẫn.

Năm 2026, tuyển sinh đại học đạt 105,7% chỉ tiêu; tất cả ngành và chương trình đào tạo đều có điểm chuẩn từ 22 điểm trở lên. Trường lần đầu tuyển sinh 4 chương trình tích hợp thạc sĩ – cử nhân tài năng STEM được Bộ GD&ĐT phê duyệt; số thí sinh trúng tuyển sau đại học cao nhất trong 10 năm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chụp ảnh cùng cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ở lĩnh vực nghiên cứu, số công bố quốc tế thuộc danh mục Web of Science và Scopus giai đoạn 2020–2025 cao gấp 1,7 lần giai đoạn 2015–2019. Riêng năm 2025, Trường có 640 bài công bố quốc tế, trong đó 78% thuộc các tạp chí nhóm Q1 và Q2.

Nhà trường được cấp 13 bằng độc quyền sở hữu trí tuệ và có 64 đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ.

Công tác nghiên cứu khoa học sinh viên tiếp tục được đẩy mạnh. Năm học 2025–2026, gần 1.250 sinh viên tham gia nghiên cứu với 837 báo cáo. Đến hết năm học, toàn bộ chương trình đại học đủ điều kiện đã được kiểm định; 22/26 chương trình đào tạo được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục phát huy thế mạnh phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Năm 2025, học sinh của Trường giành 3 huy chương Vàng và 6 huy chương Bạc cho đoàn Việt Nam tại các kỳ Olympic quốc tế.

Theo GS.TS Lê Thanh Sơn, bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp tục phát huy thế mạnh của một trường đại học nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo, vị thế học thuật và đóng góp vào sự phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.