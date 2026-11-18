Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tri ân sự cống hiến của nhiều thế hệ nhà giáo.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhấn mạnh ý nghĩa cao quý của nghề giáo và truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Những thành tựu trường đạt được là kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động và người học. Qua đó, mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, lấy sự tiến bộ và trưởng thành của người học làm động lực trong công tác.

Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đạt được những kết quả tích cực. Năm 2026, trường tuyển sinh hơn 300 học sinh vào các lớp chuyên thuộc 11 môn học; hơn 1.900 sinh viên đại học chính quy với 29 ngành, chương trình đào tạo. Quy mô đào tạo sau đại học đạt 840 học viên cao học và 83 nghiên cứu sinh.

Hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, với hơn 100 công bố quốc tế, khoảng 300 công bố trong nước và hơn 35 đoàn, đối tác quốc tế đến thăm, làm việc.

Hiện, đội ngũ giảng viên có 3 giáo sư, 34 phó giáo sư và hơn 100 tiến sĩ. Những nỗ lực trong năm học qua được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Trong đó, có 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2 tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng; 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 cá nhân được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 và 23 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Trường Đại học Khoa học sẽ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2027), dự kiến vào ngày 27/3/2027.