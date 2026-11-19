Tập thể lãnh đạo nhà trường chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh nhân lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Bước phát triển mới

Được thành lập ngày 3/8/2015 trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, nhà trường bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu vừa kế thừa những giá trị đào tạo truyền thống, vừa thích ứng với mô hình giáo dục đại học.

Đây cũng là giai đoạn đội ngũ nhà giáo đứng trước yêu cầu mới về chuyên môn, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực thích ứng với sự thay đổi của giáo dục đại học.

Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa giao lưu, trải nghiệm văn hóa các quốc gia tại Chương trình “Sắc màu hữu nghị".

Năm học 2016-2017, khóa đại học chính quy đầu tiên được tuyển sinh với 6 ngành đào tạo, mở ra chặng đường mới cho đội ngũ giảng viên trong đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy. Từ nền tảng ban đầu, nhà trường từng bước mở rộng quy mô và lĩnh vực đào tạo.

Đến năm học 2025-2026, nhà trường có 21 ngành đào tạo trình độ đại học với 33 chương trình đào tạo, 1 ngành thạc sĩ và 6 ngành cao đẳng nghệ thuật đặc thù; đến nay, quy mô đào tạo đạt trên 8.000 người học. Những kết quả ấy gắn liền với quá trình nỗ lực, thích ứng và phát triển chuyên môn của đội ngũ nhà giáo qua từng giai đoạn.

Cùng với sự phát triển của ngành nghề và quy mô đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên từng bước được nâng lên. Từ 21 giảng viên có trình độ tiến sĩ vào năm 2015, đến nay, nhà trường có 41 tiến sĩ, trong đó có 5 phó giáo sư. Đội ngũ giảng viên gồm 199 người, với tỷ lệ có trình độ tiến sĩ đạt 20,6%; 37 giảng viên đang tham gia học nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Những con số này phản ánh sự trưởng thành về chuyên môn và nỗ lực học tập, nghiên cứu, tự đổi mới của đội ngũ nhà giáo.

Với định hướng đào tạo ứng dụng, Trường Đại học Khánh Hòa chú trọng gắn kiến thức chuyên môn với thực hành, trải nghiệm nghề nghiệp và yêu cầu phát triển của địa phương, khu vực. Điều đó đòi hỏi giảng viên không ngừng cập nhật tri thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tư duy độc lập và khả năng thích ứng với môi trường lao động.

Sau 10 năm đào tạo, nhà trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho 6.566 sinh viên đại học và cao đẳng; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt gần 90%. Kết quả ấy có sự đóng góp của đội ngũ giảng viên trong tổ chức đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ người học gắn kiến thức với yêu cầu thực tiễn. Mỗi thế hệ sinh viên trưởng thành cũng là một dấu ấn của người thầy trên hành trình giáo dục.

Dấu ấn mới trong hoạt động học thuật

Cùng với giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần khẳng định năng lực học thuật của đội ngũ nhà giáo. Trong giai đoạn 2015-2026, nhà trường triển khai 144 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, công bố 722 bài báo, báo cáo khoa học; trong đó có 98 bài đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục WoS, Scopus và MathSciNet. Năm 2025, bình quân mỗi giảng viên có 0,21 bài công bố quốc tế, vượt chỉ tiêu đề ra.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực với 141 đề tài được nghiệm thu, 7 công trình được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ và 3 giải thưởng Eureka. Trong những kết quả ấy có dấu ấn của các giảng viên hướng dẫn, những người đồng hành cùng sinh viên từ hình thành ý tưởng, lựa chọn phương pháp nghiên cứu đến hoàn thiện sản phẩm khoa học.

Một dấu ấn mới trong hoạt động học thuật của nhà trường là sự phát triển của Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa. Năm 2026, Tạp chí được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cấp Giấy phép hoạt động với hai loại hình: Tạp chí in và điện tử. Tạp chí điện tử sử dụng tên miền https://ukhjs.vn/, xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đáng chú ý, Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm ở 5 ngành.

Những nỗ lực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ đã góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của nhà trường. Năm 2025, Trường Đại học Khánh Hòa đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Theo TS Phan Phiến – Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa, hành trình 11 năm của Trường Đại học Khánh Hòa cho thấy, sự phát triển của một cơ sở giáo dục không chỉ được tạo nên từ những con số hay thành tựu đạt được, mà trước hết được vun đắp từ tri thức, tâm huyết và trách nhiệm của những người làm nghề giáo. Chính những giá trị ấy sẽ tiếp tục được trao truyền, bồi đắp và trở thành nền tảng để nhà trường phát triển trong chặng đường phía trước.

Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) là dịp để Trường Đại học Khánh Hòa trân trọng nhìn lại và tri ân những thế hệ nhà giáo đã, đang gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Mỗi thế hệ có một dấu ấn riêng, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm với nghề và khát vọng đóng góp cho sự trưởng thành của người học.