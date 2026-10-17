Trường Đại học Khánh Hòa khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ ngành Toán học đợt 1 năm 2026

Sáng 17-10, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ ngành Toán học đợt 1 năm 2026.

Lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa, các giảng viên và học viên tham dự lễ khai giảng.

Khóa học có 12 học viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian đào tạo 2 năm, học viên được đội ngũ giảng viên cơ hữu và các giảng viên thỉnh giảng, nhà khoa học, chuyên gia uy tín đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước giảng dạy.

Được biết, đây là khóa đào tạo thạc sĩ ngành Toán học thứ 2 của nhà trường. Trước đó, khóa đào tạo đầu tiên (2025 - 2027) có 24 học viên tham gia.

Đại diện học viên tặng hoa cho lãnh đạo nhà trường.

Việc triển khai chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Toán học là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển về chuyên môn, năng lực đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa. Hiện nay, nhà trường đang tăng cường liên kết, hợp tác với Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), các viện, trường đại học trong khu vực về nghiên cứu Toán học, hướng tới việc thành lập Trung tâm Phát triển Toán học đặt tại Trường Đại học Khánh Hòa.

Đây là cơ hội học tập, trao đổi học thuật cho học viên; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho địa phương và cả nước.

Lãnh đạo nhà trường, giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm.