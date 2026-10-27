Trường Đại học Khánh Hòa công bố giấy phép hoạt động Tạp chí Khoa học

Sáng 27-10, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức lễ công bố giấy phép hoạt động Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa và quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập tạp chí.

Các đại biểu tham dự lễ công bố.

Quang cảnh lễ công bố.

Năm 2016, Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Khánh Hòa được cấp giấy phép hoạt động báo chí in. Trong 10 năm qua, quy mô xuất bản của tạp chí tăng từ 2 số lên 4 số mỗi năm, thu hút hàng trăm bài báo khoa học của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Hội đồng biên tập gồm 29 thành viên, trong đó có 3 giáo sư đến từ Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Daegu (Hàn Quốc). Từ năm 2024, toàn bộ bài báo của tạp chí được cấp mã định danh quốc tế DOI (Crossref); bản thảo được kiểm tra trùng lặp bằng Crossref Similarity Check; toàn văn được đăng tải trên website https://ukhjs.vn và hệ thống Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL).

Năm 2025, tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục tính điểm công trình khoa học ở 5 ngành, liên ngành: Toán học, Văn hóa - Nghệ thuật, Sinh học, Giáo dục học, Du lịch và hiện nay đạt tiêu chuẩn Tạp chí Khoa học Việt Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy phép hoạt động Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao giấy phép hoạt động Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa. Theo giấy phép, tạp chí xuất bản hai loại hình in và điện tử gồm ấn phẩm tiếng Việt/tiếng Anh và ấn phẩm chuyên kỳ tiếng Anh. Đồng thời, nhà trường cũng công bố quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Trần Viết Thiện - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa giữ chức Tổng Biên tập tạp chí; Tiến sĩ Phan Đức Ngại - Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác đối ngoại giữ chức Phó Tổng Biên tập tạp chí.

Lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng các vị được bổ nhiệm Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập tạp chí.

Trong giai đoạn mới, tạp chí tập trung nâng cao chất lượng học thuật toàn diện; hiện đại hóa quy trình tòa soạn điện tử, hoàn thiện phản biện kín hai chiều trực tuyến; đẩy mạnh xuất bản tiếng Anh và hội nhập quốc tế, hướng tới gia nhập hệ thống trích dẫn Đông Nam Á và các cơ sở dữ liệu chỉ mục uy tín trên thế giới. Sự kiện lần này không chỉ là dấu mốc của riêng tạp chí mà còn thể hiện nỗ lực của nhà trường trong việc xây dựng một diễn đàn khoa học uy tín, góp phần lan tỏa tri thức, phục vụ phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ của tỉnh Khánh Hòa và cả nước.

Tổng Biên tập tạp chí tặng hoa tri ân các vị nguyên là Tổng Biên tập và Phó Tổng biên tập tạp chí.