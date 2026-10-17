Trường Đại học Hùng Vương tổ chức hội trại chào mừng năm học 2026-2027 chủ đề 'Khởi đầu toả sáng'

TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.

Phát biểu khai mạc Hội trại, TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, chia sẻ: "Nhà trường mong muốn Hội trại năm nay tạo ra một không gian đủ cởi mở để các em gặp gỡ, cùng làm việc, cùng thử sức và quan trọng hơn là mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Với tân sinh viên, đây có thể là một trong những trải nghiệm đầu tiên các em có cùng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường. Vì vậy, điều Nhà trường mong muốn các em mang về sau Hội trại không chỉ là những bức ảnh đẹp hay một ngày vui, mà là những người bạn mới, sự tự tin và cảm giác mình thực sự đã thuộc về cộng đồng DHV".

Trường Đại học Hùng Vương trao học bổng tương lai vững chắc cho sinh viên.

Tân sinh viên trở thành những mảnh ghép đa sắc màu của đại gia đình DHV

Điểm đặc biệt của Hội trại năm nay nằm ở cách DHV đặt sinh viên vào vị trí trung tâm của các hoạt động. Thay vì chỉ tham gia với vai trò khán giả, sinh viên trực tiếp chia đội, thực hiện nhiệm vụ, tham gia chạy trạm tiếp sức, teambuilding, đường trượt sắc màu, flashmob… cùng nhiều hoạt động trải nghiệm xuyên suốt chương trình.

Ngay từ những phút đầu, mỗi đội dần thể hiện cá tính riêng. Những thử thách đòi hỏi sự phối hợp, tinh thần đồng đội và khả năng xử lý tình huống không chỉ là cơ hội để sinh viên làm quen với những người bạn mới, đặc biệt là các tân sinh viên vừa bước vào môi trường đại học, mà còn là những bài học thực tế về các kỹ năng mà bất kỳ môi trường học tập hay làm việc nào cũng cần đến.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, chương trình còn dành không gian cho những hoạt động mang ý nghĩa văn hóa, trong đó có nghi thức dâng hương, tưởng niệm tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng.

Với một ngôi trường mang tên Hùng Vương, đây là điểm nhấn giàu ý nghĩa, giúp hành trình Hội trại không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí mà còn nhắc nhớ sinh viên về giá trị cội nguồn, truyền thống và ý thức cộng đồng - những giá trị bền vững mà mỗi người trẻ mang theo khi bước vào tương lai.

Sinh viên Đại học Hùng Vương tham dự hội trại chào mừng năm học mới 2026-2027.

Đêm nhạc chào mừng năm học 2026-2027 đưa tinh thần "Khởi đầu - toả sáng" lên sân khấu

Nếu các hoạt động ban ngày tạo nên sự kết nối thì đêm nhạc chào mừng năm học mới 2026-2027 là điểm nhấn nghệ thuật của toàn bộ hành trình. Với chủ đề "Khởi đầu - Tỏa sáng", chương trình được xây dựng từ chính tinh thần mà DHV muốn gửi đến sinh viên trong năm học mới: mạnh dạn bắt đầu điều mới, không ngại thử sức, thể hiện đúng con người mình và chủ động tạo ra dấu ấn riêng.

Sân khấu trình diễn ánh sáng đầy sắc màu, cùng chuỗi tiết mục văn nghệ sôi động và ý nghĩa do sinh viên các Khoa của trường thể hiện. Sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc cũng là cách chương trình giới thiệu một phần đời sống sinh viên DHV: có truyền thống, có hiện đại; có những tiết mục mang âm hưởng văn hóa Việt Nam và cũng có những màn trình diễn trẻ trung, giàu năng lượng.

Hàng ngàn sinh viên DHV dtham dự đêm nhạc chào mừng năm học mới 2026-2027.

Tại đêm nhạc, thông điệp "Khởi đầu - Tỏa sáng" tiếp tục được TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung gửi gắm đến sinh viên: "Tinh thần Khởi đầu - Tỏa sáng không chỉ là thông điệp của một đêm nhạc. Đó cũng là điều Nhà trường mong muốn nhìn thấy ở sinh viên trong suốt quá trình học tập và trưởng thành tại DHV.

Mỗi sinh viên có một điểm xuất phát khác nhau, một thế mạnh khác nhau và một cách tỏa sáng khác nhau. Điều quan trọng là các em tự tin bắt đầu, dám thử và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhà trường mong rằng từ những trải nghiệm thật trong Hội trại, sinh viên có thêm sự tự tin để bước vào năm học mới và chủ động viết nên hành trình của chính mình".

Tiếp nối phần biểu diễn của sinh viên, sân khấu đêm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời mang đến một màu sắc âm nhạc riêng. Phần góp mặt của các nghệ sĩ là khoảnh khắc để sinh viên hòa mình vào một không khí âm nhạc sôi động và gần gũi - nơi những người trẻ cùng hát, cùng cổ vũ và cùng lan tỏa năng lượng tích cực cho khởi đầu của năm học mới.

Khởi động cuộc thi nét đẹp sinh viên - MISS & MISTER DHV 2026

Cũng trong khuôn khổ đêm nhạc, Trường Đại học Hùng Vương khởi động cuộc thi nét đẹp sinh viên - MISS & MISTER DHV 2026 tìm kiếm những gương mặt sinh viên tự tin, tài năng, bản lĩnh và có trách nhiệm với cộng đồng.

Sau đêm nhạc, hành trình Hội trại tiếp tục với các hoạt động WARM UP - FLASHMOB và đường trượt sắc màu tại Quảng trường Ếch Thần, khép lại chuỗi trải nghiệm bằng không khí trẻ trung, năng động trước khi sinh viên trở lại với nhịp học tập của năm học mới.

Từ những thử thách đầu tiên của Hội trại đến sân khấu đêm nhạc, từ hoạt động tập thể đến những khoảnh khắc biểu diễn, hội trại chào mừng năm học mới 2026-2027 của DHV được xây dựng như một hành trình liền mạch: bắt đầu bằng sự kết nối, được tiếp sức bằng trải nghiệm và khép lại bằng tinh thần dám bước lên để tỏa sáng.

Với DHV, một năm học mới không chỉ được đánh dấu bằng ngày đầu tiên đến lớp. Đó còn là thời điểm để mỗi sinh viên xác định mình muốn trở thành ai, muốn thử sức ở đâu và sẽ tạo nên dấu ấn như thế nào trong những năm tháng đại học. Hành trình ấy bắt đầu từ những giá trị thật - bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và những kỹ năng được vun đắp qua từng trải nghiệm - để mỗi sinh viên vững vàng bước tới tương lai của chính mình.