Trường Đại học Hùng Vương được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Từ năm 2023 đến nay, Trường Đại học Hùng Vương phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội triển khai chương trình "Trăng thu biên cương", trường đã trao tặng 10 suất học bổng "Hiếu học DHV" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, riêng năm 2026 trao 4 suất cho học sinh tại tỉnh Tây Ninh và Côn Đảo. Với những đóng góp thiết thực đó, Trường Đại học Hùng Vương vinh dự được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề "Bloom and Shine - Sắc tri ân", Trường Đại học Hùng Vương công bố các khen thưởng:

Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho tập thể Trường Đại học Hùng Vương và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026;

Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm liên tục, góp phần tích cực vào sự phát triển của Thành phố; Tặng giấy khen của Hiệu trưởng cho 19 tập thể có thành tích tốt trong năm học 2025-2026.

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Hùng Vương tuyên dương 10 cá nhân đạt danh hiệu "Cán bộ, giảng viên trẻ tiêu biểu" năm 2026. Danh hiệu ghi nhận những gương mặt trẻ nổi bật về chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tích cực đồng hành cùng công tác Đoàn - Hội, các phong trào của Nhà trường.

TS Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh (DHV) nhấn mạnh: Khác với các lĩnh vực kinh doanh, thành quả của giáo dục cần nhiều năm để hiển hiện và phần thưởng lớn nhất của nghề giáo chính là nhìn thấy học trò trưởng thành, sống tử tế và mang lại giá trị cho xã hội.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, TS Trần Việt Anh khẳng định công nghệ không thể thay thế được sự quan tâm chân thành và khả năng truyền cảm hứng của người thầy để giúp sinh viên học cách tư duy, phân biệt đúng sai và thấu hiểu giá trị cuộc sống.

TS Trần Việt Anh nêu bật quan điểm nhân văn: "Muốn sinh viên được học tập trong một môi trường tốt, trước hết những người giảng dạy, phục vụ cũng phải được làm việc trong một môi trường hạnh phúc".

Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu cam kết sẽ tiếp tục lắng nghe, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng cơ chế công bằng và tri ân mọi đóng góp thầm lặng của tất cả các phòng, ban bộ phận.

Sự đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và niềm tin vững chắc sẽ là nền tảng để chung tay xây dựng Trường Đại học Hùng Vương thành một trường đại học ứng dụng đổi mới sáng tạo, nơi mỗi thành viên đều tự hào khi nhắc đến tên trường.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho Lãnh đạo nhà trường.

Với chủ đề "Bloom and Shine - Sắc tri ân", chương trình gửi gắm sự trân trọng đối với những người đang ngày ngày giảng dạy, hỗ trợ người học và cùng xây dựng Trường Đại học Hùng Vương.

Các tiết mục văn nghệ, hoạt động giao lưu và những lời chúc mừng tạo nên không khí gần gũi, để thầy cô và đồng nghiệp có dịp trò chuyện, sẻ chia niềm vui nhân ngày 20/11.

Một điểm nhấn của chương trình là video tổng hợp những tấm thiệp điện tử do sinh viên gửi đến thầy cô. Qua từng lời chúc, dòng tâm sự chân thành, các bạn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tận tâm giảng dạy, hướng dẫn và đồng hành của thầy cô trên hành trình học tập, trưởng thành. Đây là món quà tinh thần thể hiện tình cảm của người học dành cho các thế hệ nhà giáo Trường Đại học Hùng Vương.

Chương trình cũng điểm lại các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hùng Vương trong năm 2026 và trao giải cuộc thi Trang trí bánh kem chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những tác phẩm do cán bộ, giảng viên, nhân viên các đơn vị cùng thực hiện mang đến màu sắc vui tươi, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần gắn kết của tập thể.