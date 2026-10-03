Trường Đại học Hùng Vương đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo

Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội đồng nghiệm thu module bài giảng điện tử, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Từ năm 2023, nhà trường tập trung chỉ đạo triển khai CĐS gắn với quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ CĐS bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn. Tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm vụ “Đẩy mạnh CĐS gắn với đổi mới sáng tạo” được xác định là một trong những khâu đột phá. Từ đó, các nhiệm vụ CĐS được cụ thể hóa bằng hệ thống nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo với lộ trình và trách nhiệm rõ ràng, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng cụ thể chủ trương CĐS thành nhiệm vụ của từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác. Từ tháng 12/2025 đến nay, nhà trường đã ban hành gần 80 văn bản về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. TS. Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “CĐS trước hết phải tạo ra sự thay đổi trong cách quản lý và tổ chức công việc. Vì vậy, nhà trường tập trung chuẩn hóa quy trình, kết nối và khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ phù hợp để nâng cao hiệu quả điều hành, đổi mới dạy và học. Quan trọng là CĐS phải đi vào thực chất, mỗi nhiệm vụ đều có mục tiêu, tiến độ và kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của nhà trường và phục vụ người học”.

Trong quản lý, nhà trường từng bước chuyển hoạt động điều hành lên môi trường số. Hệ thống quản lý đào tạo trên nền tảng Edusoft.net được triển khai, góp phần chuẩn hóa quy trình, giảm hồ sơ giấy và nâng cao hiệu quả quản trị đào tạo; hệ thống iOffice 4.0 được sử dụng trong quản lý, điều hành văn bản, kết hợp chữ ký số trong phát hành văn bản tới các đơn vị. Cùng với đầu tư nền tảng, nhà trường rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình và cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng để CĐS gắn với đổi mới phương thức quản trị. Trong đào tạo, từ học kỳ I năm học 2025-2026, trường triển khai hệ thống quản lý học tập LMS-iBLS, phục vụ dạy học trực tuyến và đào tạo theo mô hình kết hợp (Blended Learning). Việc đưa LMS vào sử dụng góp phần mở rộng không gian dạy và học, hỗ trợ giảng viên khai thác học liệu số, đổi mới phương pháp tổ chức dạy học và tăng tính chủ động của người học.

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với xã Thượng Long tổ chức chương trình “Bình dân học vụ số”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng cộng đồng số để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đầu tư nền tảng, Trường Đại học Hùng Vương chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực số cho đội ngũ, người học. Chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường đã đăng tải trên 50 tin, bài về chủ trương, văn bản chỉ đạo và kết quả triển khai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS; đồng thời, thông tin được thường xuyên cập nhật trên các nền tảng truyền thông của nhà trường, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn trường. CĐS cũng được gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ năm 2025 đến nay, trường triển khai 3 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 2 nhiệm vụ cấp Bộ, 3 nhiệm vụ cấp tỉnh và 81 nhiệm vụ cấp cơ sở. Cán bộ, giảng viên tham gia công bố 354 bài báo khoa học trong nước và 178 bài báo khoa học quốc tế, trong đó có 134 bài thuộc danh mục WoS/Scopus. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển giao tri thức của nhà trường. Hoạt động CĐS cũng được nhà trường mở rộng tới cộng đồng và địa phương. Đầu tháng 8 vừa qua, trường tổ chức tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng nội dung số và bảo đảm an toàn thông tin cho 80 cán bộ cấp xã.

Trước đó, Đoàn Thanh niên trường cũng phối hợp tổ chức các hoạt động phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tại xã Thượng Long, qua đó góp phần nâng cao năng lực số và thúc đẩy CĐS từ cơ sở. Cùng với nguồn lực nội tại, nhà trường tăng cường kết nối với các doanh nghiệp công nghệ để mở rộng hệ sinh thái số. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với VNPT Phú Thọ trong tháng 9/2026, trong đó có các nội dung về CĐS, phát triển đại học số, hệ sinh thái công nghệ và dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, mở thêm hướng huy động nguồn lực phục vụ quá trình hiện đại hóa hoạt động của nhà trường.

Thời gian tới, Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện dữ liệu, nâng cao năng lực số của đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển các nền tảng phục vụ quản trị, đào tạo. Mục tiêu là vận hành đồng bộ các hệ thống, khai thác hiệu quả dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, đưa CĐS thực sự trở thành phương thức đổi mới quản trị và tổ chức hoạt động. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường đại học hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.