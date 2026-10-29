Trường Đại học Hồng Đức giành 9 huy chương tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc

Đoàn vận động viên Trường Đại học Hồng Đức xếp thứ 3 toàn đoàn ở môn Pickleball.

Đại hội quy tụ 140 cơ sở giáo dục với 6.358 vận động viên sinh viên, tranh tài ở 7 môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, pickleball và vovinam.

Các cuộc thi đấu được triển khai từ vòng loại trong tháng 8/2026, trước khi bước vào vòng chung kết diễn ra từ ngày 20 đến 30/10 tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Đại hội tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên trong cả nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, qua đó khuyến khích sinh viên hình thành thói quen tập luyện thể thao thường xuyên, nâng cao thể lực, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trường học phát triển.

Sinh viên Quách Thị Khánh Linh, K26 Quản lý Thể dục thể thao giành HCV môn vovinam.

Sinh viên Lê Thị Trang (lớp K28 Quản lý Thể dục thể thao) và Ngô Hoàng Phương (lớp K27 Huấn luyện thể thao) giành HCV ở nội dung tự vệ nữ môn vovinam.

Sinh viên Nguyễn Việt Hoàng (lớp K26 Quản lý Thể dục thể thao) và Phạm Xuân Vũ (lớp K28 Huấn luyện thể thao) giành HCV ở nội dung đôi nam môn pickleball.

Tham gia Đại hội ở hai môn vovinam và pickleball, đoàn vận động viên Trường Đại học Hồng Đức giành tổng cộng 9 huy chương, gồm 6 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, đóng góp 100 điểm vào thành tích chung và xếp thứ 17 toàn đoàn.