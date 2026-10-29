Trường Đại học Hoa Lư triển khai xây dựng mô hình “Trường học An toàn giao thông”

Các đại biểu dự hội nghị.

Trường Đại học Hoa Lư là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh, có bề dày gần 70 năm xây dựng và phát triển. Hiện nay, nhà trường đang quản lý, sử dụng 2 cơ sở; trong đó, cơ sở mới được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại trên diện tích hơn 17 ha, đáp ứng yêu cầu đào tạo và phát triển trong giai đoạn mới. Trường có quy mô đào tạo 2.849 sinh viên; 654 học sinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Tràng An và 916 học viên đào tạo hệ liên kết, thường xuyên; cùng đội ngũ 248 cán bộ giảng viên, nhân viên và người lao động.

Với quy mô hoạt động lớn, số lượng người và phương tiện tham gia giao thông hằng ngày đông, nhất là vào thời điểm đầu giờ học và cuối buổi học, công tác bảo đảm trật tự ATGT trong và ngoài khu vực trường học đặt ra yêu cầu cấp thiết. Qua rà soát thực tế, hạ tầng và tổ chức giao thông trong và ngoài khu vực trường còn một số bất cập: hệ thống biển báo, vạch kẻ đường chưa đầy đủ; chưa bố trí hợp lý khu vực dừng, đỗ phương tiện; tình trạng sinh viên, học sinh gửi xe ngoài trường còn diễn ra, phát sinh các hộ dân trông giữ xe không đúng quy định.

Một số hộ dân đối diện cổng phụ lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, gây cản trở người đi bộ, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Bên cạnh đó, một bộ phận sinh viên, học sinh chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, còn tình trạng không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu theo quy định, điều khiển xe với tốc độ cao và các hành vi vi phạm khác…

Ban tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho các em sinh viên.

Từ thực trạng trên, việc xây dựng mô hình “Trường học ATGT” tại Trường Đại học Hoa Lư là yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa thiết thực trong việc khắc phục những hạn chế về hạ tầng, tổ chức giao thông; nâng cao trách nhiệm quản lý của nhà trường; hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và học sinh của nhà trường. Đồng thời, đây là một trong những mô hình trọng tâm góp phần triển khai hiệu quả chủ trương xây dựng “Phường Hoa Lư ATGT”.

Để triển khai mô hình, nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm các nội dung của mô hình được triển khai đến từng phòng, khoa, bộ môn, đơn vị trực thuộc, tổ chức đoàn thể, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT với nội dung phù hợp từng đối tượng, theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực tế; phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và học sinh được tuyên truyền, giáo dục và ký cam kết chấp hành theo quy định; Tăng cường lồng ghép giáo dục ATGT trong sinh hoạt lớp, sinh hoạt chính trị, hoạt động Đoàn - Hội, các chương trình ngoại khóa và các hoạt động giáo dục phù hợp. Rà soát, sắp xếp khu vực để xe, lối ra vào, cổng trường và các vị trí có nguy cơ mất an toàn; duy trì nền nếp “Cổng trường ATGT”, “Nhà xe ATGT”; chủ động khắc phục những tồn tại thuộc thẩm quyền và phối hợp kiến nghị xử lý các bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông bên ngoài nhà trường…

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh ), Công an phường Hoa Lư và Trường Đại học Hoa Lư ký quy chế phối hợp xây dựng mô hình “Trường học an toàn giao thông”.

Tại hội nghị, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hoa Lư, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Công an phường Hoa Lư đã ký kết Quy chế phối hợp xây dựng mô hình “Trường học ATGT”. Ngay sau hội nghị, Công an phường đã tổ chức tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh tại sân Trường Đại học Hoa Lư.

Công an phường Hoa Lư hướng dẫn sinh viên Trường Đại học Hoa Lư điều khiển phương tiện giao thông đảm bảo an toàn.