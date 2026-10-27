Trường Đại học Hoa Lư khai giảng lớp Tiếng Thái giao tiếp

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng giảng viên.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng khóa học.

Khóa học là bước hiện thực hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết vào tháng 5/2026 giữa Trường Đại học Hoa Lư và Trường Đại học Rajabhat Udon Thani (thuộc Hệ thống Đại học Hoàng gia Thái Lan). Chương trình đã được UBND tỉnh Ninh Bình cho phép triển khai theo Văn bản số 7455/UBND-VP6 ngày 20/10/2026 nhằm đáp ứng nhu cầu của người học trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Vũ Văn Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư phát biểu khai giảng khóa học.

Ngay từ khi phát động thông báo chiêu sinh, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với hơn 170 người đăng ký tham gia. Đối tượng đăng ký có sự đa dạng, bao gồm: công chức, viên chức đến từ các sở, ban, ngành, trường học của tỉnh; cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên của nhà trường. Do yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, sau khi rà soát, Trường Đại học Hoa Lư đã lựa chọn 90 học viên phù hợp nhất tham gia khóa học đầu tiên này.

Khóa học diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 23/11/2026. Toàn bộ chương trình học do các giảng viên được cử từ Trường Đại học Rajabhat Udon Thani trực tiếp đảm nhiệm. Qua 20 buổi học sinh động, học viên sẽ được trang bị toàn diện kiến thức giao tiếp cơ bản, giới thiệu bản thân và các kỹ năng thực tế phục vụ đời sống, công việc, du lịch.

Buổi học tiếng Thái sau lễ khai giảng khóa học tại Trường Đại học Hoa Lư.

Đây là cơ hội nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ và tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhà trường và Trường Đại học Rajabhat Udon Thani . Ngay sau lễ khai giảng, lớp học đã chính thức bắt đầu buổi học đầu tiên.