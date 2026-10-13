Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tham dự Hội nghị IAMU thường niên lần thứ 26

Hội nghị IAMU thường niên lần thứ 26.

Đây là sự kiện của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU AGA26) với chủ đề “Human-centred Digital Oceans: Educating Safe & Green Global Maritime Professionals”.

Hội nghị quy tụ lãnh đạo, các nhà quản lý, chuyên gia và học giả đến từ mạng lưới các trường đại học hàng hải uy tín trên toàn thế giới.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) dẫn đầu đoàn công tác của nhà trường tham dự sự kiện.

Hội nghị tổng thể thường niên lần thứ 26 của IAMU tại Croatia.

VMU về đào tạo nguồn nhân lực hàng hải trong kỷ nguyên số

Một trong những hoạt động nổi bật của chương trình là President’s Forum, diễn ra vào ngày 7/10, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo hơn 80 cơ sở đào tạo và huấn luyện hàng hải toàn cầu và đại diện Cơ quan An toàn Hàng hải Châu Âu (EMSA), nhằm trao đổi về những vấn đề chiến lược đối với giáo dục đại học và đào tạo hàng hải trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương (bên trái ngoài cùng) - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tham dự President’s Forum.

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Human-centred maritime education”, PGS.TS. Phạm Xuân Dương đã chia sẻ quan điểm của nhà trường về đào tạo hàng hải lấy con người làm trung tâm, thích ứng với sự phát triển công nghệ và thúc đẩy học tập suốt đời.

Theo đó, VMU nhấn mạnh quan điểm công nghệ cần hỗ trợ, chứ không thay thế, năng lực phán đoán, trách nhiệm và khả năng ra quyết định của con người.

Trong môi trường hàng hải ngày càng tự động hóa và thông minh, người đi biển tương lai không chỉ cần biết vận hành các hệ thống tiên tiến mà còn phải có khả năng hiểu, giám sát, đánh giá và can thiệp khi cần thiết.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương chia sẻ cùng các đại biểu trong cuộc họp.

Nhà trường đồng thời đề xuất hướng tiếp cận đào tạo dựa trên ba nhóm năng lực cốt lõi: năng lực hàng hải nền tảng; năng lực số mới nổi như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, dữ liệu và an ninh mạng; và năng lực hàng hải xanh, bao gồm hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường và sử dụng an toàn các loại nhiên liệu thay thế.

VMU tham gia Hội đồng Điều hành Quốc tế IAMU nhiệm kỳ 2027–2029

Điểm nhấn đặc biệt của chuyến công tác lần này là việc VMU được thông qua thành viên Hội đồng Điều hành Quốc tế (International Executive Board – IEB) của IAMU nhiệm kỳ từ tháng 4/2027 đến tháng 3/2029.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thông qua thành viên IEB của IAMU.

Hội đồng IEB là cơ quan ra quyết định chủ yếu của IAMU, có trách nhiệm xây dựng và triển khai chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động; giám sát hoạt động của Hiệp hội; xem xét, phê duyệt các đề xuất của các ủy ban chuyên môn và giám sát các vấn đề tài chính của Hiệp hội

Việc tham gia IEB không chỉ ghi nhận vai trò, uy tín và những đóng góp tích cực của VMU đối với IAMU, mà còn tạo điều kiện để Nhà trường tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định định hướng phát triển của mạng lưới các trường đại học hàng hải quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực hàng hải.

Các đại biểu bỏ phiếu trong phiên họp.

Mở rộng hợp tác với các trường đại học hàng hải hàng đầu thế giới

Trong khuôn khổ Hội nghị, đoàn công tác VMU cũng dành thời gian trao đổi song phương với lãnh đạo của các trường, viện đối tác … trao đổi về các định hướng tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên, nghiên cứu khoa học, tổ chức các chương trình học thuật và phối hợp trong các lĩnh vực hàng hải mới, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của ngành hàng hải.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị, VMU đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Viện Nghiên cứu Hàng hải thuộc Đại học Rijeka, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, phối hợp nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế .

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ký kết MoU với Viện Nghiên cứu Hàng hải thuộc Đại học Rijeka.

Việc thiết lập quan hệ hợp tác với Viện Nghiên cứu Hàng hải thuộc Đại học Rijeka góp phần mở rộng mạng lưới đối tác của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại châu Âu, tạo thêm nền tảng để thúc đẩy các chương trình hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật trong thời gian tới.

Đáng chú ý, trường có tạp chí Scientific Journal of Maritime Research - Pomorstvo hiện được Scopus index và đạt Q2 theo SJR 2025.

Bên cạnh hoạt động ký kết MoU, đoàn công tác VMU cũng có các buổi làm việc, trao đổi với đại diện Đại học Hàng hải Đại Liên (DMU), Đại học Hàng hải John B. Lacson Foundation (JBLFMU) và Đại học Hàng hải Thế giới (World Maritime University – WMU) nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương trao đổi, làm việc với đại diện các trường đối tác.

Đặc biệt, Hiệu trưởng nhà trường có cuộc gặp và trao đổi với đại diện Cơ quan An toàn Hàng hải Châu Âu (EMSA) về yếu tố con người trong ngành hàng hải (the human element in shipping) và thúc đẩy học tập suốt đời (lifelong learning).

PGS.TS. Phạm Xuân Dương chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Cơ quan An toàn Hàng hải Châu Âu.

Các hoạt động kết nối, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo hàng hải uy tín góp phần củng cố mạng lưới đối tác quốc tế của nhà trường, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để VIMARU tăng cường trao đổi học thuật, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, cũng như tiếp cận những xu hướng mới của giáo dục hàng hải toàn cầu.

Trong hai ngày 8 - 9/10, đoàn công tác của VMU tiếp tục tham dự các Phiên khoa học của IAMU26 Conference chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu hàng hải và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác hướng tới một ngành hàng hải an toàn, xanh và số hóa.

VMU khẳng định vai trò chủ động trong mạng lưới hàng hải quốc tế

Thông qua những dấu ấn nổi bật tại AGA26 và President’s Forum, cùng việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò trong Hội đồng Điều hành Quốc tế IAMU nhiệm kỳ 2027 - 2029 và Tiểu ban Chính sách và Kế hoạch, VMU đang ngày càng khẳng định vị thế và tiếng nói trong cộng đồng hàng hải quốc tế.

Song song với đó, việc không ngừng mở rộng hợp tác với các trường đại học hàng hải uy tín trên thế giới đã góp phần đưa quan hệ đối ngoại học thuật của nhà trường đi vào chiều sâu, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, trao đổi và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm tăng cường vị thế và mạng lưới đối tác quốc tế của nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển VMU trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao trong kỷ nguyên số và chuyển đổi xanh.