Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực hàng hải với Hoa Kỳ

Tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam giới thiệu với đoàn về về chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của nhà trường cùng những thành tựu nổi bật trong công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Theo PGS.TS Phạm Xuân Dương, trường đang đào tạo gần 27.000 sinh viên, học viên, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng hải và các lĩnh vực liên quan. Trường đại học Hàng hải Việt Nam xác định hợp tác quốc tế là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu cùng khả năng hội nhập.

Trong đó, việc hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức của Hoa Kỳ đã đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là chương trình phối hợp với Học viện Hàng hải Cal Poly. Từ năm 2010, hai bên triển khai các chương trình đào tạo như kinh tế hàng hải và kinh doanh quốc tế, logistics. Đồng thời tổ chức hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên và giao lưu văn hóa.

Đến năm 2026, các chương trình đào tạo tiên tiến này đã thu hút khoảng 3.500 lượt sinh viên tham gia qua 15 khóa học. Bên cạnh đó, giai đoạn 2013-2022, Cục Hàng hải Hoa Kỳ (ABS) đã tài trợ học bổng cho 39 sinh viên của trường.

Tại buổi làm việc, bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá cao quy mô đào tạo, năng lực chuyên môn và những kết quả hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục, tổ chức của Hoa Kỳ.

Đại sứ Jennifer Wicks đồng thời ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và tin tưởng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, lãnh đạo nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự kết nối, hỗ trợ từ Đại sứ quán Hoa Kỳ để thúc đẩy quan hệ với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức của Hoa Kỳ, đặc biệt là các thành viên Hiệp hội các Trường đại học Hàng hải quốc tế (IAMU).

Các lĩnh vực được nhà trường đề xuất tăng cường hợp tác gồm: trao đổi giảng viên, cán bộ, sinh viên và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực như tự động hóa hàng hải, nghiên cứu và thiết kế động cơ tàu thủy, công nghệ kiến trúc và đóng tàu, kinh tế hàng hải.

PGS.TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam trao tặng Đại sứ Jennifer Wicks mô hình tàu huấn luyện của nhà trường.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Jennifer Wicks cùng đoàn công tác đã tham quan hệ thống mô phỏng buồng lái và mô phỏng buồng máy tàu biển tại giảng đường C1, tìm hiểu các trang thiết bị phục vụ đào tạo, huấn luyện thực hành chuyên ngành hàng hải.

Chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Hoa Kỳ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đối tác Hoa Kỳ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành hàng hải và kinh tế biển Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.

Duy Thanh