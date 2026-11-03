Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hướng tới trường trọng điểm quốc gia

PGS.TS. Phạm Xuân Dương phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ môn năm học 2026 - 2027.

Thống nhất nhận thức, xác định rõ trách nhiệm

Từ ngày 28 đến 30/10, tại Cao Bằng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Bộ môn năm học 2026–2027 với chủ đề tiếp tục thực hiện chương trình hành động xây dựng Nhà trường trở thành trường trọng điểm quốc gia, gắn với các nghị quyết của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, đào tạo.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025–2026, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể hóa mục tiêu của Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 5/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Phạm Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các thành viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện các tổ chức đoàn thể cùng lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện, trung tâm và các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Phạm Xuân Dương nhấn mạnh, triển khai Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường trọng điểm quốc gia đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và phương thức tổ chức thực hiện.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của Ban Giám hiệu hay một số đơn vị chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động. Mỗi tập thể, cá nhân cần xác định rõ vai trò, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và đóng góp vào mục tiêu phát triển chung.

Hiệu trưởng đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và khó khăn; từ đó đề xuất giải pháp có tính đột phá, khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Các nội dung trọng tâm gồm kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương lưu ý, định hướng chiến lược cần được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị. Vai trò người đứng đầu cần được đề cao, đồng thời tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện.

Với tinh thần “Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn”, Hội nghị hướng tới tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong hành động, làm cơ sở thực hiện các mục tiêu chiến lược của Nhà trường trong năm học 2026–2027 và những năm tiếp theo.

Bốn lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe bốn báo cáo chuyên đề về những lĩnh vực then chốt trong lộ trình xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường trọng điểm quốc gia.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trình bày báo cáo tham luận.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường trình bày báo cáo sơ kết một năm triển khai Quyết định số 1901/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Báo cáo tập trung đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành và sự phối hợp giữa các đơn vị theo nội dung Đề án.

Trên cơ sở kết quả bước đầu, báo cáo nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại.

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn trình bày phương án tuyển sinh các hệ đào tạo từ năm 2027 và định hướng mở rộng những loại hình đào tạo có giá trị gia tăng cao.

Từ kết quả tuyển sinh, đào tạo năm học 2025–2026, tham luận đề xuất phát triển chương trình đào tạo nâng cao, chương trình tích hợp cử nhân - thạc sĩ, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và đào tạo từ xa. Định hướng này nhằm mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng, phát huy thế mạnh các ngành hàng hải, kinh tế biển và logistics, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Việc đa dạng hóa loại hình đào tạo cũng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực, hướng tới mục tiêu tự chủ tài chính.

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trình bày tham luận.

Ở lĩnh vực khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, PGS.TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đề xuất các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tham luận đánh giá kết quả phát triển các nhóm nghiên cứu, công bố khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý khoa học, công nghệ. Trên cơ sở đó, đề xuất thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, nâng cao chất lượng công bố quốc tế, phát triển tài sản trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ.

Nhà trường cũng định hướng mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, quốc tế hóa chương trình đào tạo và tăng cường thu hút người học quốc tế, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, vị thế học thuật và khả năng hội nhập.

PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trình bày báo cáo tham luận.

Tham luận thứ tư do PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày, tập trung vào đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tăng cường kết nối và thúc đẩy các động lực phát triển.

Báo cáo nhấn mạnh vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trong xây dựng môi trường làm việc, học tập tích cực; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động; đồng hành, hỗ trợ người học và củng cố tinh thần đoàn kết.

Các giải pháp được đề xuất theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phong trào thi đua. Đồng thời, chú trọng kết nối Nhà trường - Người học - Doanh nghiệp - Xã hội, gắn hoạt động đoàn thể với nhiệm vụ chuyên môn.

Sau phiên tham luận, Hội nghị tổ chức thảo luận chuyên sâu theo 5 nhóm. Thành phần các nhóm được bố trí liên kết giữa các khoa, viện, phòng, ban, trung tâm và đơn vị trực thuộc, tạo điều kiện trao đổi đa chiều giữa các lĩnh vực chuyên môn và quản lý.

Các nhóm tập trung phân tích những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Đề án, từ hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị đến đổi mới tuyển sinh, phát triển chương trình đào tạo, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh định hướng chung, đại biểu trao đổi về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của từng đơn vị, đề xuất giải pháp và phương án phối hợp triển khai. Qua đó, nhiều vấn đề được nhìn nhận từ các góc độ khác nhau, góp phần làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Tại phiên thảo luận chung, đại diện 5 nhóm lần lượt báo cáo kết quả trao đổi, trình bày các đề xuất, kiến nghị. Các đại biểu tiếp tục bổ sung, làm rõ những nội dung quan tâm, tập trung vào yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị.

Kết quả thảo luận là cơ sở để Ban Giám hiệu và các đơn vị nghiên cứu, tiếp thu, đưa vào chương trình công tác thời gian tới, bảo đảm việc triển khai Đề án có trọng tâm, trọng điểm và gắn với trách nhiệm cụ thể.

Cụ thể hóa định hướng thành nhiệm vụ, giải pháp

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Phạm Xuân Dương ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị của các đơn vị cùng những ý kiến tham luận, thảo luận tâm huyết, thẳng thắn của đại biểu.

Hiệu trưởng khẳng định, Hội nghị Bộ môn không chỉ là dịp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trao đổi khó khăn, vướng mắc mà còn là diễn đàn thống nhất nhận thức, định hướng và giải pháp phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

Các nhóm thảo luận sôi nổi tại Hội nghị.

Trên cơ sở các nội dung đã thảo luận, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt nghị quyết của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, xác định trọng tâm công tác và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Trách nhiệm người đứng đầu cần gắn với kết quả thực hiện, đồng thời tăng cường phối hợp liên đơn vị, khắc phục tư duy cục bộ.

Đối với công tác đào tạo, Nhà trường cần tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và mô hình đào tạo; nâng cao chất lượng tuyển sinh, chú trọng phát triển các chương trình có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, cần tạo chuyển biến thực chất về chất lượng nghiên cứu, công bố khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động mở rộng mạng lưới đối tác, phát huy hiệu quả các chương trình hợp tác, từng bước nâng cao năng lực hội nhập.

Đối với hoạt động đoàn thể, Hiệu trưởng đề nghị tiếp tục đổi mới theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, hướng về cơ sở và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động và người học.

Một số đại biểu thảo luận trực tiếp tại Hội nghị.

Nhà trường cũng cần phát huy tính chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, lấy hiệu quả công việc, chất lượng đào tạo và nghiên cứu làm thước đo. Các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị cần được tiếp thu, cụ thể hóa thành chương trình hành động với nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng.

Nhấn mạnh chặng đường phía trước còn nhiều yêu cầu và thách thức, PGS.TS. Phạm Xuân Dương tin tưởng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi mới, đồng lòng thực hiện các mục tiêu chiến lược, xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát triển bền vững, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực hàng hải và kinh tế biển.