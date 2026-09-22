Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hướng tới trường trọng điểm quốc gia

Sinh viên thực hiện nghi lễ Tuyên thệ trước Cờ.

Chương trình có sự tham dự của ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; đại diện các cơ quan, đơn vị, đối tác trong nước và quốc tế cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông tin, năm học 2025-2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả nổi bật của nhà trường trên nhiều lĩnh vực. Công tác tuyển sinh được đổi mới, điểm chuẩn của nhiều ngành đào tạo vươn lên nhóm các trường dẫn đầu cả nước. Nhà trường đồng thời ngày càng thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu, với sinh viên đến từ Na Uy, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ma-rốc, Nam Phi, Vanuatu, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.

Đại biểu tham dự chương trình.

Trong nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học của trường đã thực hiện hơn 200 đề tài các cấp, công bố 458 bài báo trên các tạp chí và hội nghị trong nước, trong đó có 175 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus và các tạp chí quốc tế khác.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Sinh viên nhà trường thực hiện 210 đề tài với 44 công bố khoa học, trong đó có các công bố thuộc hệ thống Scopus. Nhiều sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Với những kết quả đạt được, nhà trường được Bộ Xây dựng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua xuất sắc”; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hiện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có hơn 27.000 sinh viên, học viên với 55 chương trình đào tạo đại học, 19 chương trình thạc sĩ và 9 chương trình tiến sĩ. Đội ngũ gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên gồm 54 giáo sư, phó giáo sư và 251 tiến sĩ; cùng khoảng 350 thuyền trưởng, máy trưởng hạng Nhất.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học tới.

Một dấu mốc chiến lược là ngày 5/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1901/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo định hướng này, nhà trường đang phối hợp triển khai các dự án đầu tư, trong đó có kế hoạch phát triển Cơ sở 2 tại Hải Phòng. Đây được xác định là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.

Bước vào năm học 2026-2027, Hiệu trưởng PGS.TS. Phạm Xuân Dương giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Quyết định 1901/QĐ-TTg. Đối với sinh viên, nhà trường đặt trọng tâm vào học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, phát triển bản lĩnh, năng lực hội nhập và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Lãnh đạo nhà trường tặng khen tân sinh viên Khoá 67 đạt điểm cao.

Đặc biệt, hơn 5.500 tân sinh viên khóa 67 được kỳ vọng tiếp nối truyền thống 70 năm của “Mái trường Đại dương”, phát huy các giá trị cốt lõi “Trí tuệ, Bản lĩnh, Can trường, Nhiệt huyết và Yêu thương”. Năm học 2026-2027 được xác định là năm tiếp tục củng cố nền tảng, tạo bước chuyển mạnh mẽ để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành trường trọng điểm quốc gia, đóng góp ngày càng thiết thực vào xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh: " Với truyền thống 70 năm, đội ngũ tâm huyết và khát vọng phát triển, tôi tin tưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2026–2027, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Đề án trường trọng điểm quốc gia và đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh".