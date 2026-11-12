Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị AMFUF 2026

AMFUF 2026 diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 24 Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá châu Á (AMFUF 2026) diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc sự kiện có: Ông Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; TS. Ryoo Dong-keun - Chủ tịch AMFUF, Hiệu trưởng Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc; PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; đại diện các cục, vụ, đơn vị liên quan.

Đại biểu tham dự sự kiện thực hiện nghi lễ chào cờ.

Theo đó, AMFUF 2026 có chủ đề “Tăng cường giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hàng hải và thủy sản tương lai”.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh, AMFUF có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển và hợp tác quốc tế của Nhà trường. Là một trong 9 thành viên sáng lập diễn đàn năm 2002, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã hai lần đăng cai tổ chức vào các năm 2006 và 2019. Việc tiếp tục đăng cai lần thứ ba thể hiện trách nhiệm, uy tín và vai trò tích cực của Nhà trường trong mạng lưới giáo dục hàng hải, thủy sản châu Á.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đánh giá cao chủ đề AMFUF 2026, cho rằng đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phát triển xanh đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành hàng hải, thủy sản.

Thứ trưởng nhấn mạnh, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh không chỉ dựa vào tiềm năng tài nguyên, vị trí địa lý hay hệ thống hạ tầng mà quan trọng hơn là năng lực làm chủ khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam cần những thế hệ kỹ sư, thuyền viên, chuyên gia và nhà quản lý có trình độ chuyên môn cao, khả năng ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến và thích ứng với môi trường quốc tế.

Đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Thứ trưởng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong suốt 70 năm xây dựng, phát triển. Đồng thời đề nghị Nhà trường tiếp tục đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; chú trọng các lĩnh vực công nghệ hàng hải tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, vận tải biển xanh và logistics thông minh. Đặc biệt, cần chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu chung, đào tạo liên kết và trao đổi học thuật.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện.

Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Nhà trường triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 5/9/2025.

Theo chương trình, trong ngày 12/11 và sáng 13/11, các đại biểu tham gia 8 phiên báo cáo khoa học, tập trung vào những lĩnh vực như hệ thống hàng hải tự hành, trí tuệ nhân tạo, đổi mới chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, an toàn hàng hải, quản trị rủi ro, cảng biển, logistics và vận tải biển xanh.

Chiều 13/11, các đại diện trường, viện thành viên sẽ thảo luận định hướng chiến lược phát triển AMFUF, đề xuất chương trình hợp tác và lựa chọn đơn vị đăng cai các kỳ diễn đàn tiếp theo. Ngày 14/11, các đại biểu dự kiến tham quan thực tế.

Việc đăng cai AMFUF 2026 trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập có ý nghĩa thiết thực đối với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Không chỉ tạo cơ hội kết nối học thuật, mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo uy tín trong khu vực, sự kiện còn góp phần quảng bá tiềm lực đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam.