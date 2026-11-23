Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa phát đi cảnh báo về văn bản có dấu hiệu giả mạo Thông báo số 1302/TB-ĐHGD ngày 5/11/2026, liên quan đến chương trình học bổng liên kết với Đại học Sư phạm Đông Bắc (Trung Quốc) năm học 2027-2028.

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, nơi phát đi cảnh báo về văn bản giả mạo thông báo học bổng liên kết với Đại học Sư phạm Đông Bắc (Trung Quốc).

Theo nội dung văn bản đang được lan truyền, chương trình dành 15 suất học bổng toàn phần cho sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Giáo dục, với ba lộ trình gồm trao đổi sinh viên một năm, đào tạo cử nhân 4-5 năm và đào tạo sau đại học hai năm.

Đáng chú ý, văn bản yêu cầu sinh viên cung cấp sao kê ngân hàng hoặc giấy tờ hợp lệ để chứng minh khả năng tài chính. Các mức được đưa ra lần lượt là 150 triệu đồng đối với chương trình trao đổi sinh viên, 620 triệu đồng với chương trình đào tạo cử nhân và 340 triệu đồng với chương trình sau đại học.

Văn bản sử dụng tên, con dấu và chữ ký của lãnh đạo nhà trường nhằm tạo lòng tin. Trước sự việc trên, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN khuyến cáo cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và người học nâng cao cảnh giác trước các thông tin, văn bản giả mạo danh nghĩa đơn vị nhằm tuyển chọn hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Nhà trường lưu ý người học không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hoặc thực hiện theo hướng dẫn từ những văn bản chưa được xác minh để tránh bị lợi dụng vào các hành vi không đúng quy định.

Các thông tin liên quan đến học bổng, hoạt động hợp tác quốc tế và văn bản mang danh nghĩa ĐHQGHN cần được kiểm chứng qua các kênh thông tin chính thức hoặc liên hệ với đơn vị chức năng của trường trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN cảnh báo văn bản giả mạo Thông báo số 1302/TB-ĐHGD về chương trình học bổng du học tại Trung Quốc năm học 2027-2028.