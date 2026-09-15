Trường Đại học Đồng Tháp: Xây dựng nền tảng chất lượng qua 6 chương trình đào tạo kiểm định ngoài

Ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 6 chương trình đào tạo chính quy trình độ thạc sĩ, đại học của Trường Đại học Đồng Tháp.

Từ ngày 12 đến 15-9, Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tiến hành các hoạt động khảo sát chính thức đánh giá chất lượng đối với 6 chương trình đào tạo của nhà trường, gồm: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Công nghệ (trình độ đại học); Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Quản lý kinh tế, Khoa học môi trường, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (trình độ thạc sĩ).

Qua khảo sát, Đoàn đánh giá hệ thống quản trị và bảo đảm chất lượng đã được hình thành tương đối đồng bộ, có quy định, quy trình và phân cấp trách nhiệm từ Trường - Khoa - Bộ môn, bao phủ các hoạt động thiết kế, triển khai, giám sát và cải tiến chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo được xây dựng tương đối bài bản, có mục tiêu, chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình và học phần, việc triển khai cơ bản bảo đảm các điều kiện về đội ngũ, tổ chức đào tạo và hỗ trợ người học.

Đội ngũ giảng viên cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyên môn, một số chương trình đào tạo có đội ngũ học thuật mạnh, việc phân công dựa trên trình độ, chuyên môn và kinh nghiệm; nhà trường có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ.

Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp tặng quà lưu niệm cho thành viên Đoàn đánh giá ngoài.

Theo nhận xét của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Trường Đại học Đồng Tháp xây dựng được nền tảng quản trị và bảo đảm chất lượng tương đối đồng bộ, các chương trình đào tạo được thiết kế và triển khai có hệ thống, đội ngũ cơ bản đáp ứng yêu cầu và văn hóa đánh giá, cải tiến đã từng bước hình thành.

Đoàn yêu cầu, giai đoạn tiếp theo, nhà trường cần chuyển mạnh từ quản lý dựa trên quy trình và mức độ hoàn thành sang quản trị dựa trên chuẩn đầu ra, năng lực, dữ liệu và tác động; đồng thời, khép kín chu trình cải tiến để mỗi quyết định điều chỉnh đều được chứng minh bằng sự cải thiện có thể đo lường.