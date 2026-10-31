Trường Đại học Đồng Tháp: Trao bằng tốt nghiệp cho 210 tân cử nhân

TS. Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp phát biểu chúc mừng tân cử nhân.

Đợt này, Trường Đại học Đồng Tháp có tổng cộng có 210 học viên tốt nghiệp, gồm: 148 học viên ngành Giáo dục Mầm non; 35 học viên ngành Giáo dục Tiểu học; 15 học viên ngành Sư phạm Ngữ văn; 9 học viên ngành Giáo dục Thể chất; 3 học viên Sư phạm Mỹ thuật.

TS. Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp (bìa trái) và Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo và Bồi dưỡng - Trường Đại học Đồng Tháp (bìa phải) tặng quà tri ân các đơn vị liên kết đào tạo.

Trường Đại học Đồng Tháp xác định sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đa lĩnh vực; trong đó giáo dục và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, là một trong những nhiệm vụ nòng cốt, nhằm phục vụ tốt cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

TS. Lê Thị Kim Anh, Phó trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.

Hơn 20 năm qua, Trường Đại học Đồng Tháp tự hào là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học có chất lượng và uy tín. Nơi các học viên được học tập trong môi trường năng động, hiện đại và được trải nghiệm thực tế với những hoạt động hoàn thiện bản thân.

Phát biểu chúc mừng các tân cử nhân, TS. Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, khẳng định: “Trong bối cảnh giáo dục đang không ngừng đổi mới, người giáo viên không chỉ cần vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn phải có khả năng thích ứng, sáng tạo, ứng dụng công nghệ và luôn giữ được tình yêu nghề, lòng nhân ái cùng tinh thần trách nhiệm”.

TS. Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp (thứ 8 từ trái sang) tặng Giấy khen và Phó GS.TS. Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Sư phạm - Trường Đại học Đồng Tháp tặng hoa cho các sinh viên có thành tích cao trong học tập.

Theo TS. Cao Dao Thép, dù công tác ở bậc học hay lĩnh vực nào, mỗi anh, chị đều có vai trò quan trọng trong việc hình thành tri thức, bồi dưỡng nhân cách và phát triển năng lực của người học. Một bài giảng được chuẩn bị chu đáo, một phương pháp giáo dục phù hợp hay một lời động viên đúng lúc đều có thể tạo nên những ảnh hưởng tích cực và lâu dài đối với học sinh.