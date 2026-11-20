Tham dự buổi lễ có Nhà giáo Nhân dân, TS. Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Phan Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp; cùng lãnh đạo Nhà trường, các thế hệ nhà giáo…

Phát biểu chào mừng buổi lễ, TS. Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, nhấn mạnh, từ truyền thống đào tạo giáo viên, nhà trường phát triển thành cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, trong đó xác định thế mạnh về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Là 1 trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt về đào tạo giáo viên, trường luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Phan Văn Thương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân.

Hiện nay, Trường Đại học Đồng Tháp đang đào tạo 3 ngành trình độ tiến sĩ, 18 chuyên ngành thạc sĩ và 60 ngành đào tạo chính quy; với hơn 2.400 học viên sau đại học, 19.200 sinh viên chính quy; trong đó, gần 10.000 sinh viên sư phạm, cùng khoảng 10.000 sinh viên theo hình thức vừa làm vừa học và đào tạo từ xa. Bên cạnh đó, mỗi năm, trường tổ chức bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm… cho khoảng 60.000 lượt người học.

Theo TS. Trương Tấn Đạt, những kết quả đạt được hôm nay là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và người lao động. Đó là tâm huyết của thầy cô trong từng giờ giảng, sự miệt mài trong nghiên cứu khoa học và tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong từng công việc hằng ngày.

Thạc sĩ Hồ Đắc Hải Miên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trao Chứng nhận kiểm định chất lượng cho đại diện các chuyên ngành đào tạo và Tiến sĩ Trương Tấn Đạt tặng hoa chúc mừng.

Điểm nhấn của buổi lễ là Trường Đại học Đồng Tháp vinh dự đón nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng đối với 6 chương trình đào tạo. Đến nay, trường đã có 40 chương trình được kiểm định chất lượng, gồm 9 chương trình thạc sĩ, 30 chương trình đại học và 1 chương trình cao đẳng.

Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Đặng Huỳnh Mai trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cho Tiến sĩ Trương Tấn Đạt.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Trường Đại học Đồng Tháp vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.