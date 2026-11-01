Trường Đại học Đồng Tháp đẩy mạnh ứng dụng AI vào công tác tuyển sinh

Đến dự hội nghị có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, cùng lãnh đạo các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan.

Tiến sĩ Trương Tấn Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Trương Tấn Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhấn mạnh vị thế của nhà trường là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, trường tự hào là 1 trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên của cả nước. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm lớn lao của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Theo TS. Trương Tấn Đạt, về quy mô đào tạo, nhà trường hiện có 3 ngành đào tạo tiến sĩ, 18 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 59 ngành đào tạo chính quy, 31 ngành vừa làm vừa học và 12 ngành đào tạo từ xa. Quy mô người học hiện có 69 nghiên cứu sinh, gần 2.000 học viên cao học và hơn 19.000 sinh viên chính quy.

Đồng thời, nhà trường triển khai liên kết đào tạo, bồi dưỡng tại 60 cơ sở thuộc nhiều vùng, miền của cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng nguồn nhân lực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm ở khuôn viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (phường Mỹ Tho).

Theo báo cáo của Trường Đại học Đồng Tháp, trong công tác tuyển sinh, nhà trường tiếp cận và hỗ trợ cho hơn 30.700 học sinh; phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tổ chức 132 lớp bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức trực tuyến, thu hút hơn 30.900 lượt cán bộ quản lý, giáo viên từ các cấp mầm non, tiểu học, THCS đến THPT tham gia học tập và cập nhật kiến thức.

Hướng đến năm 2027, Trường Đại học Đồng Tháp đặt trọng tâm vào việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển sinh ở tất cả các trình độ, bám sát nhu cầu xã hội và định hướng phát triển của nhà trường.

Tại hội nghị, Trường Đại học Đồng Tháp chính thức giới thiệu và ra mắt Chatbot AI tư vấn tuyển sinh, đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác truyền thông và tư vấn, giúp đa dạng hóa hình thức tiếp cận, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và thuận tiện cho người học.

Trong thời gian tới, nhà trường cam kết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương thức tương tác, hỗ trợ thí sinh tối đa trong quá trình tìm hiểu ngành nghề, lựa chọn chương trình đào tạo cũng như hoàn thiện thủ tục tuyển sinh, góp phần nâng cao hiệu quả và tính minh bạch.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp biểu dương, khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026.