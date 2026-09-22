Trường Đại học Đông Á khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Đông Á tại lễ khai giảng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Đông Á đón 3.800 tân sinh viên khóa mới, trong đó ghi nhận số lượng sinh viên từ các tỉnh thành về nhập học tăng dần theo các năm. Nhà trường có mạng lưới 779 doanh nghiệp đối tác, hơn 1.300 sinh viên đã và đang làm việc ở nước ngoài.

Tại lễ khai giảng, Trường Đại học Đông Á trao 366 suất học bổng tài năng dành cho sinh viên có kết quả đầu vào cao ở kỳ tuyển sinh năm 2026, bao gồm học bổng toàn phần (100% học phí toàn khóa học), bán phần (50% học phí toàn khóa học) và 30% học phí toàn khóa; cùng hàng nghìn suất học bổng khuyến học hỗ trợ sinh viên trong ngày đầu nhập học.

Lãnh đạo Trường Đại học Đông Á trao học bổng cho 9 tân sinh viên là thủ khoa đầu vào năm nay. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cùng với đó, trao 1 suất học bổng “Nghị lực Nguyễn Minh Châu” với 100% học phí toàn khóa dành cho sinh viên Công nghệ thông tin có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập; 95 suất học bổng “Cầu nối Việt - Nhật” với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thực phẩm, Dinh dưỡng và Nông nghiệp; 37 suất học bổng phát triển tài năng cho sinh viên các ngành Y khoa, Luật và Marketing...

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Trường Đại học Đông Á và Công ty Honda Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo - thực hành - tuyển dụng; qua đó mở rộng cơ hội thực hành, thực tập và việc làm cho sinh viên Ô tô và Cơ điện tử.

Dịp này, 4 chương trình đào tạo gồm Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Khách sạn và Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Đông Á đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA.