Trường Đại học Đông Á chuyển giao giống tre ngọt, lục trúc cho nông dân xã Tam Mỹ

Trường Đại học Đông Á hướng dẫn kỹ thuật trồng và chuyển giao giống tre ngọt, lục trúc cho nông dân xã Tam Mỹ. Ảnh: NGỌC HÀ

Đây là chương trình thuộc dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng tre ngọt và lục trúc lấy măng tại xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng” do Trường Đại học Đông Á thực hiện, với sự tham gia của UBND xã Tam Mỹ, Hội Nông dân xã Tam Mỹ, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

Dự án đặt mục tiêu sử dụng 400 bầu cây giống, gồm 280 bầu tre ngọt và 120 bầu lục trúc để xây dựng mô hình trồng đạt diện tích tối thiểu 8.000m².

Sau giai đoạn khảo sát, lựa chọn khu vực trồng phù hợp và hướng dẫn kỹ thuật, dự án sẽ bước vào giai đoạn xây dựng mô hình từ nay đến hết tháng 12/2026 với các hoạt động hướng dẫn làm đất, trồng và chăm sóc thực địa, theo dõi tỷ lệ sống, đánh giá chỉ tiêu sinh trưởng và tổng kết chuyển giao.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Đông Á tổ chức hội thảo “Kỹ thuật trồng tre ngọt và lục trúc tại xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng”.

Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ kỹ thuật trồng tre ngọt được tiếp cận từ khâu lựa chọn đất và địa hình; kỹ thuật trồng lục trúc tập trung vào điều kiện lập vườn, cách đặt cây giống…; thảo luận, giải đáp thắc mắc của nông dân về công tác chuẩn bị mặt bằng, nguồn nước tưới và phương pháp phòng ngừa sâu bệnh.