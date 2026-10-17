Trường đại học đổi mới đào tạo, sinh viên tự tin hội nhập

Đẩy mạnh giảng dạy bằng tiếng Anh

Ngày 17/10, Diễn đàn quốc gia về Giảng dạy bằng tiếng Anh (English-Medium Instruction - EMI) năm 2026 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ khoảng 120 đại biểu là nhà quản lý giáo dục, chuyên gia quốc tế và đại diện các cơ sở giáo dục đại học.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục thúc đẩy Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

PGS TS Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Với giáo dục đại học, EMI không đơn thuần là chuyển bài giảng từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để sinh viên vừa theo kịp kiến thức chuyên môn, vừa sử dụng được ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và môi trường nghề nghiệp quốc tế.

PGS TS Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần mở rộng các học phần, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu quốc tế và thúc đẩy trao đổi tri thức, đổi mới sáng tạo trong các trường đại học.

Để thực hiện hiệu quả, các trường cần chú trọng năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên, không chỉ dừng ở trình độ ngoại ngữ mà còn phải bảo đảm khả năng truyền đạt kiến thức chuyên ngành và hỗ trợ sinh viên tiếp thu bài học.

Diễn đàn quốc gia về English-Medium Instruction (EMI) năm 2026 diễn ra tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo và học liệu cần tiệm cận chuẩn quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, các chuyên gia cũng trao đổi về kinh nghiệm quốc tế, mô hình quản trị EMI, phát triển đội ngũ giảng viên và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình dạy, học.

PGS TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), cho rằng, EMI là một trong những công cụ quan trọng để đại học chuyển từ tư duy đào tạo trong nước sang tư duy đào tạo nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Nâng cao trải nghiệm thực tế của sinh viên

Bên cạnh việc đổi mới phương pháp đào tạo và nâng cao năng lực hội nhập học thuật, các hoạt động dành cho sinh viên cũng góp phần tạo nên môi trường học tập toàn diện.

Tại Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV), chương trình chào đón tân sinh viên năm học 2026-2027 với chủ đề "Khởi đầu & Tỏa sáng” cũng tạo nhiều dấu ấn.

Chương trình được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, giúp sinh viên làm quen với môi trường đại học thông qua các hoạt động tập thể.

Các hoạt động chào đón tân sinh viên.

Những phần thi team-building, trạm thử thách liên hoàn, flashmob và đường trượt sắc màu tạo cơ hội để các bạn giao lưu, phối hợp và vượt qua những thử thách chung. Hoạt động dâng hương tại Đền thờ các Vua Hùng cũng góp phần bồi đắp ý thức về truyền thống, lịch sử và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình, sinh viên có dịp bước ra khỏi không gian lớp học để rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và xử lý tình huống.

Nâng cao trải nghiệm thực tế của sinh viên.

Đây cũng là cơ hội để tân sinh viên kết nối với bạn bè, giảng viên, từng bước thích nghi với nhịp sống đại học và chủ động hơn trong hành trình học tập sắp tới.

Có thể thấy, các hoạt động đã mở thêm sân chơi để sinh viên thể hiện phong thái, sự tự tin và những dấu ấn cá nhân, từ đó giúp các em sẵn sàng hơn trước yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động.