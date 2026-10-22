Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức hội nghị khoa học quốc tế năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định; đại diện Trường Đại học Baylor (Hoa Kỳ), Viện An ninh Y tế Nhật Bản (Nhật Bản), Trường Đại học Lisbon (Bồ Đào Nha); đại diện các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện…

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định khẳng định: Trong bối cảnh hệ thống y tế không ngừng đổi mới, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng, chuẩn hóa năng lực hành nghề và bảo đảm an toàn người bệnh ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, việc xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá năng lực và tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề một cách khoa học, khách quan là những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành Điều dưỡng Việt Nam.

Tiến sĩ Dora Bradley, Đại học Baylor (Hoa Kỳ) trao đổi về việc gắn kết chương trình đào tạo với tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề và yêu cầu năng lực thực tế của điều dưỡng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề tại Nhật Bản, các nước châu Á và Hoa Kỳ như: “Kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng quốc gia tại Hoa Kỳ: Những trải nghiệm và thách thức”, “Quan hệ đối tác toàn cầu: Chuyển đổi giáo dục điều dưỡng và thực hành điều dưỡng tại Việt Nam” (Đại học Baylor - Hoa Kỳ); “Kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng quốc gia tại Nhật Bản: Những trải nghiệm và thách thức” (Viện An ninh Y tế Nhật Bản); “Giáo dục điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Thực trạng hiện nay và định hướng tương lai” (Đại học Lisbon - Bồ Đào Nha)… Đây là cơ hội để các đại biểu tiếp cận các mô hình đánh giá năng lực, phương pháp tổ chức kỳ thi và kinh nghiệm bảo đảm chất lượng trong cấp phép hành nghề điều dưỡng, qua đó tham khảo những bài học phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của Việt Nam.

Đại diện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cũng đã trình bày hai báo cáo nghiên cứu liên quan đến quá trình xây dựng và chuẩn hóa bộ tiêu chí đánh giá năng lực hành nghề cử nhân điều dưỡng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Việt Nam gồm: Kết quả tham vấn chuyên gia về bộ tiêu chí đánh giá năng lực hành nghề điều dưỡng Việt Nam; Thực trạng năng lực hành nghề điều dưỡng tại Việt Nam. Đây là những kết quả nghiên cứu quan trọng, góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí và công cụ đánh giá năng lực hành nghề điều dưỡng, hướng tới chuẩn hóa năng lực và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Hội nghị là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học và nghiên cứu sinh trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới đào tạo điều dưỡng, chuyển đổi số và phát triển thực hành dựa trên bằng chứng. Những trao đổi học thuật tại hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng trong thời gian tới.