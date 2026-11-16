Trường Đại học Điện lực trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 cho hơn 1.000 tân khoa

Sự kiện không chỉ ghi nhận thành quả học tập, nghiên cứu và rèn luyện của người học mà còn đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình nghề nghiệp, đóng góp nguồn nhân lực cho xã hội.

PGS.TS. Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực trao bằng tiến sĩ cho tân Tiến sĩ năm 2026.

Khẳng định giá trị tri thức, sẵn sàng trước yêu cầu mới của thị trường lao động

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Lê Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đã gửi lời chúc mừng tới các tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ, tân Kỹ sư và tân Cử nhân; đồng thời ghi nhận những nỗ lực, tinh thần học tập và nghiên cứu của các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Nhà trường.

Nhấn mạnh ý nghĩa của tấm bằng tốt nghiệp, PGS.TS. Nguyễn Lê Cường cho rằng, kết quả đạt được hôm nay không chỉ đánh dấu một chặng đường phấn đấu mà còn là hành trang quan trọng để mỗi người học vận dụng kiến thức, khẳng định năng lực và đóng góp tích cực cho xã hội.

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và tác động ngày càng sâu rộng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngày càng cao. Theo đó, bên cạnh nền tảng kiến thức chuyên môn, người lao động cần có tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần học tập suốt đời.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực kỳ vọng các tân khoa tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi, sẵn sàng thích ứng trước những thay đổi và thử thách mới; đồng thời biết chuyển hóa kiến thức thành năng lực thực tiễn, biến khát vọng thành những đóng góp thiết thực cho cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng.

Vinh danh những thành tích nổi bật, ghi nhận hành trình nỗ lực của người học

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi lễ là công bố các quyết định công nhận tốt nghiệp và trao bằng cho các tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ.

Đối với hệ cử nhân khóa D17, Nhà trường công bố quyết định công nhận tốt nghiệp, vinh danh và khen thưởng sinh viên Nguyễn Đình Nam, lớp D17KIEMTOAN2, Khoa Kế toán - Tài chính, với thành tích Thủ khoa tốt nghiệp.

PGS.TS. Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực vinh danh và khen thưởng cho sinh viên Nguyễn Đình Nam, lớp D17KIEMTOAN2, Khoa Kế toán - Tài chính, Thủ khoa tốt nghiệp hệ cử nhân khóa D17.

Tiếp đó, Trường Đại học Điện lực tổ chức trao bằng và khen thưởng các sinh viên khóa D17 hệ cử nhân có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện; đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo đợt 2 năm 2026.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện nghiêm túc của mỗi người học, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Nhà trường đối với chất lượng đào tạo và thành quả phấn đấu của các thế hệ sinh viên.

NGƯT.PGS.TS. Vũ Đình Ngọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực trao bằng thạc sĩ cho tân Thạc sĩ năm 2026.

Phát biểu đại diện các tân khoa tại buổi lễ, sinh viên Nguyễn Đình Nam bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, viên chức, người lao động Nhà trường cùng gia đình đã luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành trong suốt những năm tháng học tập.

Nhìn lại hành trình từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đến thời khắc nhận bằng tốt nghiệp, Nguyễn Đình Nam khẳng định những kiến thức, trải nghiệm và tình cảm có được tại Trường Đại học Điện lực sẽ là hành trang quý báu để mỗi tân khoa tự tin bước vào tương lai, tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và làm việc với tinh thần trách nhiệm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ.

Tiếp nối truyền thống 60 năm, lan tỏa giá trị cộng đồng cựu sinh viên EPU

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Điện lực (1966-2026). Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Nhà trường mà còn là dịp để các thế hệ người học nhìn lại truyền thống, những giá trị tri thức và trách nhiệm đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Gửi gắm kỳ vọng tới các tân khoa, lãnh đạo Nhà trường mong muốn mỗi người sau khi tốt nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống EPU bằng tri thức, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đồng thời, các thế hệ cựu sinh viên được khuyến khích duy trì sự gắn kết với Nhà trường, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp ý kiến và đồng hành trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp.

Việc xây dựng và phát triển cộng đồng cựu sinh viên không chỉ góp phần duy trì mối liên kết giữa Nhà trường với người học sau tốt nghiệp mà còn mở rộng cơ hội kết nối tri thức, kinh nghiệm nghề nghiệp và hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, xã hội.

Đại diện người học gửi tặng lãng hoa tươi thắm tới các thầy cô giáo, thay lời tri ân đối với sự tận tâm giảng dạy, dìu dắt và những tình cảm mà Nhà trường đã dành cho các thế hệ sinh viên.

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc. Hơn 1.000 tân khoa chính thức hoàn thành một chặng đường học tập, nghiên cứu để bước vào hành trình mới với nhiều cơ hội và thử thách.

Những tấm bằng được trao không chỉ là sự ghi nhận thành quả cá nhân mà còn gửi gắm kỳ vọng về một thế hệ nhân lực có tri thức, năng lực thích ứng và trách nhiệm với cộng đồng.

Với nền tảng được trang bị tại Trường Đại học Điện lực, các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư và Cử nhân được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp, ngành Công Thương và đất nước.