Trường Đại học Điện lực: Khẳng định vai trò trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành năng lượng

Sáng 14/11/2026, tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (1966-2026). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, cựu sinh viên và đông đảo học sinh, sinh viên nhà trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và biểu dương những thành tựu xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Điện lực đạt được trong suốt 60 năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Điện lực.

Từ một trường trung học chuyên ngành với cơ sở vật chất đơn sơ, nhà trường đã không ngừng vươn lên phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, quy mô lớn với gần 27.000 sinh viên, học viên theo học 55 ngành đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ, cùng đội ngũ hơn 800 cán bộ, giảng viên trình độ chuyên môn cao.

Các đại biểu tham gia buổi lễ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Đại học Điện lực nhân dịp 60 năm truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Đại học Điện lực nhân dịp 60 năm truyền thống.

Nhiều thế hệ sinh viên sau tốt nghiệp đã trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại cơ quan quản lý, doanh nghiệp lớn, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động.

Đồng thời, cần đẩy mạnh tự chủ đại học theo hướng hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, gắn với trách nhiệm giải trình; mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Chia sẻ định hướng chiến lược tại buổi lễ, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, nhà trường định hướng phát triển thành trung tâm chuyên sâu, trọng điểm, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và nghiên cứu khoa học công nghệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân Trường Đại học Điện lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể Trường Đại học Điện lực

Thời gian tới, trường sẽ tập trung tối đa nguồn lực để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và phòng thí nghiệm chuyên sâu, tập trung giải quyết các bài toán thiết thực của ngành năng lượng quốc gia.

Nhìn lại chặng đường lịch sử, tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Trung học Kỹ thuật Điện được thành lập ngày 8/2/1966 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành điện trong hoàn cảnh chiến tranh gian khó.

Trải qua quá trình chia tách, phát triển và đổi tên, ngày 19/5/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 111/2006/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực.

Hiện nay, với tư cách là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, nhà trường tiếp tục giữ vững sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.